¡Afuera! Ramiro Marra, expulsado de La Libertad Avanza: ruptura y su pelea irreversible con Karina Milei

La Libertad Avanza (LLA) tomó una decisión drástica el miércoles por la noche al anunciar la expulsión irreversible del legislador porteño Ramiro Marra de sus filas. El motivo, según el comunicado oficial, fue su voto a favor de un incremento impositivo en la Ciudad de Buenos Aires, una medida que, según el partido, contradice los principios del presidente Javier Milei. "Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", sentenció el comunicado de la fuerza libertaria, marcando una postura inflexible respecto de quienes se aparten de su línea política.

Ramiro Marra.

La noticia sorprendió a muchos, ya que Marra fue un aliado cercano de Milei desde los inicios de La Libertad Avanza. Sin embargo, su relación con el oficialismo se había deteriorado en los últimos meses, especialmente luego de que fuera desplazado como jefe del bloque en la Legislatura porteña. Detrás de esta remoción se encontraban tensiones con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del mandatario y pieza clave en la estructura del espacio libertario. Horas después de su desvinculación, Marra recurrió a la red social X (antes Twitter) para manifestarse de manera enigmática: "Viva la lealtad. Viva la libertad carajo. Mañana hablamos".

La frase deja entrever que el legislador aún tiene mucho por decir sobre su salida y los conflictos internos que sacuden al oficialismo. Mientras se anunciaba la expulsión de Marra, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña sumó a tres nuevos legisladores afines a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena. La incorporación de estos diputados refuerza la presencia del sector bullrichista dentro del espacio libertario y sugiere un reacomodamiento estratégico en la política porteña de cara a las próximas elecciones legislativas.

El movimiento busca consolidar una fuerza alternativa a la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, quien recientemente aprobó el aumento de impuestos que detonó la expulsión de Marra. La presencia de Bullrich en la oficialización de la alianza con LLA resalta la creciente influencia de su sector dentro del espacio libertario, una maniobra que podría tener repercusiones en el futuro político de la coalición. El apartamiento de Marra no es un hecho aislado, sino que evidencia las crecientes tensiones dentro del oficialismo. Karina Milei viene jugado un rol central en la toma de decisiones del espacio y es clave en la purga de dirigentes.

Hasta ahora, las expulsiones están basadas bajo la premisa de que si no se alinean completamente con la visión presidencial, están fuera. Lealtad, por encima de la idoneidad. En este sentido, la relación entre Marra y la hermana del presidente parece haber sido insalvable. Aunque públicamente el legislador aseguraba que su vínculo con Karina era "diez puntos", en la Casa Rosada lo desmintieron: "Hace un año que no se hablan". El distanciamiento de Marra también cobra relevancia en el contexto de la disputa entre el oficialismo nacional y el jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri desafió al Gobierno al adelantar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que Javier Milei había rechazado previamente. Marra, por su parte, mantiene una buena relación con Macri, lo que podría haber sido un factor adicional en su expulsión. La salida de Marra plantea interrogantes sobre su futuro político y el rumbo de La Libertad Avanza. Mientras el oficialismo busca reforzar su disciplina interna y consolidar su poder en la Ciudad, la figura del ahora ex libertario podría convertirse en un nuevo actor de peso dentro del espacio opositor porteño.

Victoria Villarruel, Javier Milei, Ramiro Marra

En una de sus últimas entrevistas, Marra había afirmado que las candidaturas deben definirse más cerca de las elecciones, pero advirtió que "también tenemos que bajar un poco el nivel de conflicto, porque si no se fortalecen los del otro lado, los que piensan totalmente distinto a nosotros, que son los kirchneristas". Su declaración refleja una visión más pragmática que choca con la estrategia de confrontación total que Milei y su entorno eligieron seguir. En medio de estos realineamientos, la política argentina sigue marcada por un oficialismo en constante reconfiguración, donde la lealtad se mide en términos de alineamiento absoluto con la Casa Rosada. Con la salida de Marra, La Libertad Avanza deja en claro que no hay margen para disidencias, y que la purga interna podría no haber terminado aún.