Guillermo Francos y el arte de la contradicción: tiró por la borda las palabras de Javier Milei y lo dejó expuesto

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, decidió añadirle un toque de suspenso a la trama política y electoral que sobrevuela el 2025. En una entrevista con Radio Mitre, Francos no solo contradijo a su propio presidente, sino que además hizo un llamado casi poético a la unidad entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. ¿Un giro inesperado o una estrategia calculada?

Todo comenzó cuando el Senado debatió la ley de Ficha Limpia, esa iniciativa que, en teoría, busca impedir que los políticos con condenas judiciales puedan ser candidatos pero que en la práctica busca proscribir a cierta candidata política del peronismo que ahora preside el Partido Justicialista. Milei, con su habitual tono incendiario, había dicho en el 11° Latam Economic Forum que "no estaban los votos para aprobar la iniciativa" y que por eso ellos querían "un compromiso por escrito".

El Senado rechazó el proyecto Ficha Limpia

Pero Francos, en un giro digno de un telenovelón, afirmó al día siguiente que él tenía entendido que sí estaban los votos: "Yo personalmente chequeé con el presidente de bloque (Ezequiel Atauche) y el día anterior estaban confirmados los 38 votos", aseguró con seguridad en Mitre. ¿Entonces? ¿Quién tiene razón? ¿Milei o Francos?

Francos no solo se quedó en la contradicción, sino que también se permitió un momento de reflexión casi filosófica: "PRO y LLA tienen que encontrar algún consenso para enfrentar las próximas elecciones", dijo, como si estuviera pidiendo de rodillas una tregua entre dos equipos de fútbol.

Karina y Javier Milei junto a Guillermo Francos

Pero el verdadero clímax llegó cuando Francos intentó despegarse de cualquier acuerdo "oscuro con el kirchnerismo". Según él, los dos senadores misioneros que se bajaron a último minuto lo hicieron por razones misteriosas que nada tienen que ver con LLA: "Si los misioneros después no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votarlo, pero no fue con nosotros", aseguró con una inocencia casi conmovedora.

Eso sí, aclaró que él también estaba "sorprendido" viendo la votación por televisión. ¿Acaso alguien le avisó tarde que ser jefe de Gabinete implica saber lo que pasa en el Senado antes de que pase? No lo sé, Rick... parece falso.

Javier Milei y Guillermo Francos

Y como si esto no fuera suficiente material para llenar titulares, Francos también rechazó la teoría de que LLA estaría operando para mantener a Cristina Fernández de Kirchner como candidata: "No es nuestra intención operar para confrontar con Cristina. Si confrontamos, estamos dispuestos a hacerlo en el espacio que sea", dijo con una seguridad digna de alguien que claramente no está operando. ¿Todo es pura coincidencia?

Cristina Fernández de Kirchner

En definitiva, Guillermo Francos regaló un espectáculo político digno de un reality show: drama, contradicciones y un llamado a la unidad que suena más a desesperación que a estrategia. La relación discursiva se pone de manifiesto una vez más respecto al discurso que entrega Javier Milei pero al más dialoguista de los libertarios no parece importarle jugar con fuego.