Agustín Rossi a Luis Petri por el avión británico en cielo argentino: "¿No está permitido incomodar a los ingleses?"

El aval del ministro de Defensa, Luis Petri, a la intromisión al espacio aéreo argentino que realizó la aeronave militar británica de matrícula ZM421, que hace una semana despegó de la base de la OTAN en las Islas Malvinas y llegó a ponerse a 60 kilómetros de las rutas que utilizan las empresas Aerolíneas Argentinas y Flybondi, generó una polémica con el diputado nacional Agustín Rossi, quien lo cruzó duramente en redes sociales.

" No te pongas nervioso, ministro 'cosplayer' y, en lugar de descalificar, trata de refutar con argumentos las excelentes y adecuadas imputaciones que te hace Guillermo Carmona y que yo reafirmo: el avión militar británico incursionó en el espacio aéreo de la ZEE argentina", denunció el ex par de Petri en su cuenta de X. "¿Y si probás con exigirle explicaciones a Gran Bretaña en lugar de enojarte con nosotros? ¿O no está permitido, en tu gobierno, incomodar a los ingleses?", lo chicaneó después.

Agustín Rossi y su chicana a Luis Petri tras el escándalo del vuelo británico en cielo argentino.

La exposición del peronista santafesino al error de Petri fue luego de que este lo acusara "mentiroso" porque, según él, "ningún avión británico sobrevoló espacio aéreo argentino" y hasta aprovechó después para ensuciarlo con el polémico "pacto con Irán" que en un nuevo aniversario del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman volvió a estar en boca de muchos y muchas.

"En el Gobierno de Javier Milei cuidamos y defendemos la soberanía de los argentinos de verdad. No hay acto más infame de entrega de soberanía que el pacto con Irán, para garantizar impunidad a los autores del mayor atentando que sufrió la Argentina y que votaste como diputado", le recordó Petri. "Cuando fuiste Ministro llamaste 'instructores de vuelo' a terroristas iraníes de la Guardia Revolucionaria que ingresaron e hicieron un tour aéreo por nuestro país", agregó enseguida.

Luis Petri corrió con el Pacto con Irán a Agustín Rossi, luego del cruce por el avión británico en cielo argentino.

Todo había comenzado con la felicitación de Rossi a Carmona, quien compartió la información que hizo pública el sitio La Política Online. "Impecable hilo sobre la claudicación manifiesta de Milei y Petri ante Gran Bretaña. Recomiendo su lectura hasta el final", había pedido el ex ministro de Néstor Kirchner en sus redes sociales.

Carmona se había encargado de denunciar el hecho en un posteo anterior. "De un plumazo, Petri renunció al control marítimo y aéreo sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEEA). Este caso muestra la inconveniencia de distraer a las Fuerzas Armadas de su rol esencial de defensa nacional, involucrándolas en la seguridad interior", remarcó el ex diputado nacional mendocino.

Guillermo Carmona y su ataque a Luis Petri tras que el ministro reconciera como "zona internacional" a parte del cielo argentino.

El hecho de la polémica fue registrado por la plataforma de monitoreo satelital "Flightradar24" que opera en el territorio argentino. Según aclararon desde el Ministerio de Defensa que conduce el propio Luis Petri, "no estaban en espacio aéreo argentino, sino internacional", a 150 kilómetros. "Si hubiera ocurrido eso, les hubiéramos advertido", afirmaron.