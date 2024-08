Ariel Lijo en la mira: lo acusan de cajonear una causa por la red de trata más grande de Argentina

Roberto Mazzoni llamó la atención de toda la Argentina con un fuerte declaración en la que implicó a poderosísimos hombres de ser parte de una red de trata, "la más grande del país", según relató y de la que fue víctima años atrás.

Sucedió durante la jornada de "Trata Infantil: ¿Qué hay detrás de la desaparición de niños?" que se realizó en el Senado durante la jornada del 5 de agosto (Día Mundial sobre la Trata de Personas) en la Comisión de Legislación General e integra la de Asuntos Constitucionales que preside Daniel Bensusán.

Según el relato de Mazzoni, tuvo que denunciar públicamente que había sido parte de una red de trata porque su causa se había cajoneado. Quien respaldó la denuncia y se encontraba entre el público fue Viviana Caminos, presidenta de Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT).

Mazzoni, visiblemente conmovido por lo que iba a denunciar, explicó: "Soy víctima de una red de trata, la causa está en el juzgado del doctor Ariel Lijo, el fiscal es Ramiro González. Después del infierno que viví he tomado la decisión de denunciar con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina".

La denuncia de Mazzoni no quedó ahí, implicó también a uno de los empresarios farmacéuticos más importantes del país: "Los imputados son Alejandro Roemmers, dueño del laboratorio Roemmers, el señor Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del sanatorio Colegiales. Después hay un montón de gente que está demostrado".

En esa misma línea, el denunciante también explicó: "Acá no hay ninguna hipótesis, tengo demostrado cómo capta -Roemmers es gay- qué preferencias tiene, blanquitos, chiquitos y lampiños; cómo paga comisiones para las presentaciones de menores de edad, otras para mayores de edad. Lo mismo otro chico, Matías Barrero", detalló.

Con voz quebrada y ante un auditorio que lo miraba desconcertado, Mazzoni también expresó: "Después de dos años, me encuentro con que el doctor Lijo hasta ahora a mí en Comodoro Py solo me humilló, me trató mal y me hizo pasar los peores momentos y el mismo infierno que yo venía a denunciar", dijo y continuó: "Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos, hemos tomado declaraciones nosotros, tengo apoyo de las ONG gracias a Viviana Caminos que se presentó en el expediente".

Según Mazzoni, Roemmers declaró en dos oportunidades con documentos de identidad falsos: "No solo no hicieron nada sino que hasta han tomado comparecencias con DNI falsos al imputado Alejandro Roemmers en ventanilla del Comodoro Py. La secretaria del juzgado, Paola Cohens dice que se presenta este señor, que le da el DNI, le toma el dato y se lo devuelve; las dos veces el DNI era falso", contó.

Desolado, Roberto Mazzoni denunció: "No sé dónde acudir, estoy hablando de la gente más poderosa: de Ariel Lijo, Alfredo Lijo, Alejandro Roemmers. Si se meten en el Instagram de Roemmers dice que es el vocero del Papa Francisco", dijo. Además, contó que había grabado entrevistas para el programa del periodista Rolando Graña pero que no fueron transmitidos al aire porque fue el mismísimo Alejandro Roemmers quien compró el material periodístico para que no saliera publicado por A24.