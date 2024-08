Patricia Bullrich negó saber la visita a represores en Ezeiza pero un carpetazo no la dejará en paz

Patricia Bullrich fue consultada sobre su posible participación que permitió que diputados de La Libertad Avanza visitaran el penal de Ezeiza donde están recluidos los genocidas más sombríos de la historia argentina.

La participación de la ministra de Seguridad libertaria quedó registrada en uno de los chats que filtró Lourdes Arrieta después de arrepentirse de la vista y después de que declarara que como nació en el '93, no sabía de la existencia de Alfredo Astiz y sus tenebrosos acompañantes. En el chat en cuestión, es Beltrán Benedit -organizador del tour genocida- quien nombra a Bullrich y menciona que es ella quien dio el visto bueno a la visita.

El chat en cuestión lo redactó otro personaje que se involucra de lleno en la historia: se trata del cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera condenado por delitos de lesa humanidad pero que consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria.

Ravasi tiene las mismas intenciones para con los genocidas que visitaron los diputados libertarios y de ahí su insistencia para que las visitas se realicen formalmente en los penales donde están alojados.

En el chat que filtró Arrtieta, Ravasi queda al descubierto: "Cambio de tema. El diputado Beltrásn habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz, se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar", expresó.

Consultada por Lautaro Maislin, Bullrich negó contundentemente que ella haya brindado el asilo político para que la visita a genocidas sucediera: "Nunca en la vida hablé con Bendit, nunca hablé con nadie y me enteré de la costa a la cárcel por los diarios, me enteré por ustedes los periodistas".

Bullrich no puede escapar

En una entrevista en la que Marcelo Bonelli fue su interlocutor, Bullrich se puso del lado de la vicepresidenta Victoria Villarruel que, en su campaña para llegar al poder, se mostró con familiares de genocidas que "reivindicaron" las figuras de los represores.

En la charla con Bonelli, Bullrich expuso: "Después lo que está planteando Villarruel con respecto a la cantidad de detenidos, que no son solo de las Fuerzas Armadas también hay de las fuerzas de seguridad. Estaban parados en la puerta de una comisaría, o parados en un destacamento de gendarmería sin ningún tipo de acción y los tienen hace 15 años sin causa".

En esa misma línea, la ex montonera expuso: "Eso en un Estado de derecho no puede pasar. Esas personas no pueden seguir presas y se sacó el beneficio de los 70 años.

Son temas que me parece que es lógico discutirlos, sobre todo con aquellas persona que no tuvieron una acción directa y que hace 15 años las tienen sin causa porque no les encuentran las causas".

Y para terminar, Patricia Bullrich expresó: "Entonces hay que ordenar eso; los jueces tienenq ue ordenar eso de una vez por todas y animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en la Argentina. Eso es bien importante y que yo lo defiende. Por útlimo, decirles que una persona que ha perdido esa situación, enfermos que están detenidos y que ya se ha convertido en una venganza".