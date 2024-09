ATE festejó el 90% de adhesión al paro nacional: "Al gobierno de Javier Milei le empiezan a entrar las balas"

Momentos de angustia y mucha incertidumbre viven los trabajadores del Estado a quienes se les vencen sus contratos el 30 de septiembre. Es que desde el gobierno de Javier Milei ya deslizaron que la motosierra podría pasar por sobre sus empleos.

Es por eso que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se movilizó en una gran olla popular a la s afueras de Casa Rosada desde donde trascendió una foto entre Karina Milei y Susana Giménez al mismo tiempo que se conocía la cifra de la pobreza que escaló a un 52,4%.

Susana Giménez y Karina Milei mientras se publicaron los alarmantes datos de la pobreza

Es en este contexto en el que el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que todavía queda más cupo para desempleados del estado. Lo dijo en su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada: " Se sigue evaluando al personal contratado ", dijo al mismo tiempo afirmó que el personal estatal está "dentro de un proceso de cambio de estructuras".

Es por eso que los trabajadores organizados en ATE ponen sobre la mesa que, en caso de seguir su curso la motosierra, 70 mil argentinos podrían quedarse sin empleo a fin de mes. Entre los ministerios que estarían afectados se encuentran el de Capital Humano, Salud y Justicia.

Conferencia de prensa de Manuel Adorni

La jornada que organizó ATE a las afueras de Balcarce 50 se vivió con mucha intensidad. Además de la olla popular se distribuyeron alimentos bajos las consignas de "¡Recomposición salarial ya!", "Reincorporación de los despedidos" y "Ni un despido más".

Luego de la jornada, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE expresó: "¡¡Más de 90% de adhesión al paro de ATE en todo el país!!".

Rodolfo Aguiar

Sobre la imagen del presidente de Las Fuerzas del Cielo analizó: " En este momento el Gobierno de Javier Milei se debilita. Por primera vez le empiezan a entrar las balas y tenemos que acelerar ". En ese sentido, explicó que "existe una coincidencia general y es que el Gobierno comenzó a perder apoyo popular" y por eso llamó a "multiplicar las protestas en toda la Argentina y generar un rápido crecimiento de la conflictividad".

Aguiar festejó que el 90% de los trabajadores hayan adherido a la medida de fuerza pues"muestra que la violencia, amenazas y persecución de los funcionarios ya no tienen efecto en los estatales", dijo arengó: "Se está perdiendo el miedo y tenemos que aprovechar este momento de confusión gubernamental".

La motosierra que no fue

Al terminar el discurso en el Latam Economic Forum, Javier Milei juró y perjuró que la motosierra no pararía para ganarse -tal vez- un empresario más con el que negociar: "No solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios; eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública, los contratos. No solamente eso, sino que una de las cosas que nosotros sabíamos era que el programa iba a generar tensión social y, también, una caída de la actividad".

Sin embargo, al aterrizar en Casa Rosada, el presidente se topó con una realidad: desde los ministerios mandaban a decirle que no se podía reducir aún más la cantidad de empleados estatales pues sin los trabajadores y trabajadoras no se sostenía su funcionamiento.