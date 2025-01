Bullrich arremetió contra el régimen de Maduro: "Lo único que aceptamos es que envíen a Gallo a la Argentina"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció con dureza tras la difusión del video del gendarme Nahuel Agustín Gallo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro desde diciembre de 2024. Bullrich calificó las imágenes como una "pantomima" y exigió que el argentino sea liberado y repatriado de inmediato. "No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha. Esto no es una prueba válida de nada. Es claro que se trata de un acto propio de una dictadura, donde intenta mostrar que todo está bajo control, pero no lo está", declaró la ministra en diálogo con Radio Mitre.

De acuerdo con la ministra, lo que está pasando con Gallo "es una pantomima del régimen". "Lo único que Argentina acepta es que sea puesto en un avión y enviado al país", afirmó la funcionaria y sumó: "No existe una condición de mostrar que lo tienen bien, como si fuese un régimen normal, esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida". El video y las fotografías difundidas por el régimen chavista muestran a Gallo en un playón con remera y pantalón celeste claro, frente a unas gradas. Aunque las autoridades venezolanas no precisaron ni la fecha ni el lugar de la grabación, fue reconocido por su pareja.

La mujer, oriunda de Venezuela, sugirió que por las imágenes el gendarme podría estar alojado en la cárcel de El Rodeo, una teoría respaldada por imágenes satelitales que coinciden con los detalles visibles en el video. Estas imágenes, las primeras en salir a la luz desde la detención de Gallo, surgieron horas después de que Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) , señalando al régimen de Maduro por "detención arbitraria y desaparición forzada" del gendarme. El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, describió el caso como una "violación grave y flagrante de los derechos humanos".

Además, lo enmarcó dentro de un "patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad" en Venezuela. El presidente recibirá este sábado al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en la Casa Rosada, un gesto que refuerza la postura argentina contra el régimen chavista. En paralelo, la Cancillería argentina acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares urgentes. "Este caso es una muestra de las graves violaciones de derechos humanos que sufre la región bajo el régimen de Maduro", señaló el canciller Gerardo Werthein.

El gobierno de Maduro difundió imágenes del gendarme detenido en Venezuela

Mientras tanto, desde Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que Gallo se encuentra "bien de salud" y bajo custodia del Estado, aunque reiteró que está siendo investigado por "delitos extremadamente graves contra la paz en Venezuela". Según Saab, el gendarme habría intentado ingresar ilegalmente desde Colombia. Estas afirmaciones, sin embargo, fueron desestimadas por el gobierno argentino, que las calificó como un "invento horrible". El caso de Nahuel Gallo se transformó en un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. La Cancillería subrayó que continuará utilizando "todos los recursos legales y diplomáticos" para garantizar la protección del gendarme y exigir justicia. "Gallo no es un terrorista", había afirmado Bullrich días atrás.