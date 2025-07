Flor de la V posteó una foto inédita de su casamiento para conmemorar los 15 años del matrimonio igualitario

El 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio igualitario en todo su territorio. A quince años de aquella sanción histórica, el colectivo LGBTIQ+ conmemora uno de los pasos más importantes hacia la igualdad de derechos.

La Ley 26.618, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, otorgó a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse con los mismos alcances legales que las heterosexuales. Para ello, el Congreso modificó el artículo 172 del Código Civil, reemplazando la definición de matrimonio como la unión entre "un hombre y una mujer" por la de "contrayentes". Además, la norma aclara que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo".

Desde entonces, se celebraron más de 10 mil matrimonios entre personas del mismo sexo en la provincia de Buenos Aires y casi 8 mil en la Ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales de ambas jurisdicciones.

La ley permitió el acceso a derechos fundamentales como la cobertura médica compartida, la propiedad de bienes comunes, la pensión por fallecimiento del cónyuge y el derecho a herencia. Además, marcó un precedente regional: leyes similares se aprobaron luego en Brasil y Uruguay (2013), Colombia (2016), Ecuador (2019), Costa Rica (2020), Chile, Cuba y México (2022), según datos del centro de investigaciones Pew Research Center, con sede en Washington, EE.UU.

La conquista del matrimonio igualitario fue el resultado de décadas de lucha del colectivo LGBTIQ+, respaldada finalmente por el Estado. La ex presidenta Fernández de Kirchner promulgó la norma el 21 de julio de 2010 y declaró: "No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social. Y como toda construcción social, es transversal, diversa, plural, amplia, y no le pertenece a nadie: le pertenece a quienes la construyeron, la sociedad."

Este 15 de julio no es un aniversario más; es un día de celebración y memoria, pero también de resistencia frente a discursos que vuelven a poner en riesgo derechos adquiridos. (Cabe recordar que el presidente, Javier Milei, en una conferencia, llegó a comparar la homosexualidad con la pedofilia.)

"15 años, el mismo amor, los mismos derechos": el reflexivo posteo de Flor de la V

En este contexto, Flor de la V levantó la voz por quienes aún no pueden hacerlo. En sus redes sociales, compartió una imagen de su boda con Pablo Goycochea y escribió: " 15 años, el mismo amor, los mismos derechos . El paso del tiempo expone la dimensión de lo trascendental que fue para muchxs de nosotrxs y para las nuevas generaciones. Cuando miramos hacia atrás, entendemos que fue un mojón que marcó el camino para siempre."

Flor de la V agregó: "La ley de matrimonio igualitario nos otorgó el primer derecho y el marco legal que nuestras familias necesitaban. Ese 15 de julio, todas mis ilusiones y las de muchxs se volvieron realidad. Para mí, fue como el Almirante Irízar abriendo caminos que parecían infranqueables, generando leyes y políticas públicas que hoy son una realidad. Esa plataforma de igualdad jurídica nos permitió seguir soñando, trabajando y luchando por lo más importante: la igualdad real."