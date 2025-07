Reidores, juegos absurdos y "Su, Su, Supermatch": el engaño de Telefe detrás de uno de los éxitos más grandes de la televisión argentina

Un día como hoy, pero de 1992, se encendía una chispa que, sin que nadie lo sospechara, iba a terminar prendiendo fuego la nostalgia de varias generaciones décadas después: Supermatch, ese programa de juegos delirantes, muñecos gigantes y locuciones desquiciadas, debutaba en la pantalla de Telefe. Lo que parecía una apuesta estacional de verano terminó convirtiéndose en un clásico inoxidable del entretenimiento nacional, a pesar -o justamente gracias- a que todo era un "refrito", una edición de la edición, una especie de collage televisivo que mezclaba creatividad criolla con un programa australiano olvidado.

¿Cómo llegó a construirse ese Frankenstein pop que todavía hoy sobrevive en la memoria de millones de argentinos? Para entender el fenómeno hay que remontarse al programa original: It's a Knockout, una competencia de destreza física emitida entre 1985 y 1987 en Australia. Allí, los equipos rojo, verde, azul y amarillo -representando provincias australianas como Victoria o Queensland- se enfrentaban en pruebas imposibles que combinaban deporte, humor y disfraces. El formato, a su vez, derivaba del francés Intervilles, el antepasado galo que en los 60 había inventado este tipo de entretenimiento lúdico-masivo.

Telefe ya había experimentado el éxito con Telematch, su primo alemán, y a comienzos de los 90 el gerente de programación Gustavo Yankelevich decidió ir por más: encargó a la productora Marcela Duarte una versión argentina "aggiornada" que pudiera cubrir la grilla de verano. Así nació Supermatch, primero como una emisión directa del programa original en 1992, y años más tarde -en 1997- como una joya de la edición nacional. Fue en 1997 cuando Supermatch tomó la forma que todos recuerdan. Duarte tenía a disposición el archivo completo de It's a Knockout y una sala de edición. Le faltaba algo esencial: el alma.

Para eso sumó al periodista deportivo Juan Carlos "Pichuqui" Mendizábal y al multifacético Ronnie Arias, que inventaron a sus alter egos: Juan y Peter. A partir de ahí, el juego era simple: ver las imágenes mudas del programa original y grabar relatos improvisados encima. Y lo hicieron como si estuvieran en un delirio psicodélico, repleto de dobles sentidos, absurdos y gags que rozaban (y a veces cruzaban) todos los límites del horario infantil. "Era como de fumados", dijo Ronnie alguna vez. "Veíamos el video y hablábamos y se grababa. Cada tanto se escuchaba a la Duarte decir: 'No, Ronnie, te fuiste a la mierda, vamos de nuevo que esto es para chicos'".

Supermatch: el secreto mejor guardado de la televisión argentina que marcó a toda una generación

Esa mezcla de relato deportivo, stand-up radial y comedia física fue clave. Los reidores (sí, un grupo de gente contratado especialmente para reírse en vivo) completaban el clima de fiesta televisiva. Y todo al ritmo de una cortina musical que, una vez escuchada, se te pegaba como chicle en el alma: un remix de "Y.M.C.A" de los Village People rebautizado con un nuevo estribillo: "Su, Su, Supermatch". La magia del programa no estaba solo en las voces. La producción argentina metió mano en todo: puntuaciones, gráficas, colores, flechas, efectos de sonido, estrellas y hasta comodines que duplicaban los puntos. En pantalla, parecía un programa hecho desde cero.

Nadie hubiera adivinado que esas imágenes databan de hacía más de una década. Y si los equipos parecían competir desde pueblos argentinos, en realidad venían desde las antípodas. Pero, ¿a quién le importaba? Los chicos salían del colegio, se servían una chocolatada, comían una que otra galletita y sabían que el equipo rojo iba a perder. Y se reían, obvio. "Lo aggiornamos todo. Era una manera de generar contenido para que los relatores comentaran. La presentación con esas flechas y letras también la creamos nosotros", recordó la productora Duarte. La respuesta fue inmediata: éxito total. Tanto, que el canal no supo cuándo parar.

El programa fue tan exitoso que Telefe pidió más. Pero había un problema: no había más. Solo tres temporadas del programa australiano original habían llegado al archivo. Y para peor, muchas cintas se habían perdido o destruido: por entonces, era común reutilizar tapes para grabar otra cosa encima. Así que se hizo lo que se pudo: re-editar lo ya editado, remezclar lo ya emitido, crear nuevos capítulos con los mismos juegos. Era el Supermatch del Supermatch.

Durante ocho años, siguieron sacando material de donde ya no quedaba casi nada. Peter y Juan ya no daban más. "Nos hacíamos unos quilombos porque estaba todo mezclado. Ya habíamos hecho tantas veces los juegos del auto y los huevos que te daban ganas de llorar", confesó Arias. A partir de 2000, se dejaron de grabar voces nuevas, y el programa pasó a formar parte del archivo inagotable de repeticiones de Telefe. Si no estaban Los Simpsons, ahí estaba Supermatch.

A cualquier hora, el ciclo se emitía por la pantalla de las esferas coloridas. Y seguía funcionando. Pero todo final tiene su ocaso. En 2011, el canal pasó a sistema digital y, al intentar remasterizar el material de Supermatch, descubrieron que no se veía bien. Era imposible reciclarlo una vez más. El archivo estaba dañado, la calidad era pésima, y los capítulos sobrevivían apenas en VHS olvidados o en YouTube, donde todavía hoy circulan con amor de culto y pixels gastados.

Para muchos, Supermatch no fue solo un programa: fue una ceremonia. Era la risa improvisada, el juego absurdo, el chiste pícaro que rozaba el límite. Era lo que se veía en la tele mientras uno se sacaba el guardapolvo, merendaba y esperaba que mamá terminara de hacer la tarea por uno para poder ver el final. Hoy, cuando alguien canta "Su, Su, Supermatch" en un asado, no hay dudas: el recuerdo sigue vivo. El efecto Mandela hace lo suyo -muchos creen que Peter y Juan estaban desde 1992, cuando en realidad arrancaron en 1997-, pero no importa. Lo esencial permanece. En un rincón del corazón, el equipo azul sigue compitiendo, incluso ganando, y el rojo perdiendo.