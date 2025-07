¡Infidelidades e insultos! Fernanda Iglesias redobló la apuesta y le respondió a Yanina: "Tu marido te mete los cuernos"

Fernanda Iglesias volvió a disparar munición pesada contra su colega Yanina Latorre, luego de que esta la tratara de maltratadora, extorsionadora y mala madre, por revelar una nueva infidelidad de su pareja, el comentarista deportivo Diego Latorre. La ex Duro de Domar insistió con que "Gambeta" le es muy infiel y que es algo que es un secreto a voces a partir del cual todo su entorno se ríe de ella a sus espaldas. También reveló mensajes discriminadores de la madre de ella.

"Yanina mezcla todo. Dice de mí todo lo que dijo, que mangueo arroz, que muestro la Sube, que soy mala madre, que me fui a España, que estoy enferma. Te voy a decir algo: todo esto que vos decís de mí, no cambia el hecho de que tu marido te mete los cuernos. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo habla atrás tuyo de que tu marido te mete los cuernos", aseguró Iglesias al aire de Puro Show.

A su vez, señaló que nadie se anima a decirle esta verdad porque le temen. "¿Por qué? Porque salís a decir todas estas barbaridades, mentiras sobre la gente, porque no tenés escrúpulos. ¿Pero sabés qué? Yo no te tengo miedo porque me cansé. Me cansé de que digas mentiras sobre mí. Sabelo, Yanina: todo el mundo sabe que tu marido te mete los cuernos", insistió la panelista.

La intervención de Iglesias osciló entre la bronca cuando lanzaba estas afirmaciones a la precaución que le recomendó su hija de que no gaste tu tiempo en responderle, porque lo que ella quiere hacer es periodismo. Así fue que mientras que por momentos contestaba desde el enojo, en otros se mostraba más preocupada por aclarar los dichos con los que la ensuciaron.

Iglesias también apuntó a la imagen de familia que tiene Yanina. "Seguila manteniendo si querés. Es tu tema. Cada familia funciona como quiere. Pero sabe que nadie te cree lo de la familia feliz. Todo el mundo habla a tus espaldas y se ríe de vos porque saben lo que pasa de verdad", arremetió.

"Ella dice que soy una pobre mina. Yo pienso lo mismo de vos. Hoy me escribió tu mamá y me dijo: 'no sabés la vida que tiene Yanina'. ¿Qué vida tenés? ¿Te comprás una carterita de 5 mil dólares? Igual puedo ser feliz. ¿Te hace feliz la plata? No, no te hace feliz. Porque tu vida es un infierno porque tu marido te mete mucho los cuernos. Y te lo digo así y no me importa nada. Porque dijiste barbaridades de mí. Hablaste de mis hijos vos también, tanto que decís que tus hijos sufren. ¿Y vos por qué sí te podés meter con mis hijos?", se preguntó Iglesias.

La periodista aprovechó y también mostró los mensajes de la madre de Yanina, con quien alguna vez tuvo un buen vínculo y hasta con quien compartieron un café. En estos se leía: "El karma, todo se paga en este mundo", "¿Pobre de qué, inútil?", "¿Sabés la vida que tiene mi hija?", "vos viajás en colectivo y estás sola como un perro", "estás esperando que nieto tu víctima te traiga un paquete de arroz" y, como última frase y la más contundente, "tu hija vive con el padre y tu hijo varón, el niño con problemas".

"Habla de mi hija, que no vive con el padre, vive con una amiga. Y que dice que mi hijo tiene problemas. ¿A vos te parece que si Yanina dice 'ay, mis hijos' la madre salga a decirme esto? Y me denostés porque viajo en colectivo. Viajo en colectivo porque no tengo auto y soy una persona humilde, que se gana la plata de una manera honesta", contraatacó.

Por otro lado, Iglesias recordó cuando con Latorre eran amigas. "A mí me caía re bien. Es muy divertida, salíamos, fui a su cumpleaños. Trabajamos juntas al principio y muy bien", indicó. Luego remarcó que tras la salida de Estefi Berardi, la tomó de punto a ella. "Porque es así. Te las vas agarrando de a una por vez. Y si lo vas a desmentir, tengo muchos chats donde vos contás esto. Que ella pone y saca a las panelistas. Yo entiendo que Ángel (de Brito) decide, pero ella también", se defendió.

Por último también se refirió a la fama que rodea a Latorre en este momento. "Todo lo que te está pasando a vos, Yanina. Esto de que estás en la cúspide, que sos bárbara, que sos divina y que hacés 7 puntos de rating en el primetime de América, a mí ya me pasó porque empecé a los 20 años y a los 30 trabajaba en un programa muy exitoso que se llamaba Duro de Domar, con el cual nos ganamos Martín Fierro, Premio Gardel, Clarín. Nos ganamos todos los premios", comparó.

Yanina Latorre y Fernanda Iglesias.

"Fuimos felices y muy exitosos. Ya me pasó. Yo ahora estoy tranquila. Igual sigo trabajando y trato de dar lo mejor de mí en el trabajo, pero no estoy tan desesperada por el 'llegué'. 'Llegué', decís. ¿A dónde llegaste? Tenés un programa en América. ¿Y tu casa cómo está? Porque a mí lo que más me importa es mi casa. Y mis hijos. Mis hijos también me mandan mensajes y me dicen: 'mamá, sos la mejor del mundo', 'que nadie te calle', 'seguí haciendo lo que quieras'. Mis hijos me aman", cerró Iglesias.