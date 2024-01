Bullrich defendió la "Ley ómnibus" y amenazó que de no aprobarse el país "va a ir a una explosión"

Este martes arrancó en la Cámara de Diputados el debate de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", llamada popularmente como la "Ley ómnibus", en un plenario de comisiones que contó con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, los cuales expusieron sobre los capítulos de Emergencia, Reforma del Estado y Justicia. Fue en este contexto que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió públicamente a defender el proyecto.

¿Dónde lo hizo? Por una de sus señales favoritas: Todo Noticias (TN). Allí, la funcionaria fue tajante, y hasta amenazante, al advertir si "esta ley no se vota" el país "va a ir a una explosión". Además, resaltó que es necesario que Argentina sea "amable para los negocios". "Si esta ley no es votada en un país normal y si no toma el toro por las astas, va a ir una explosión", dijo exactamente la ministra al defender la ley ómnibus que presentó el presidente Javier Milei.

Luego, la funcionaria defendió la política económica del Gobierno: "Estamos en una inflación retrasada en donde el presidente dijo que el 30% es bajo" ."Si nosotros no votamos lo que tenemos que votar, va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo el gobierno anterior. Los precios están retrasados, las tarifas, las escuelas. Nadie gana plata en el país. Necesitamos recursos estratégicos para lograr que la Argentina se simplifique y sea un país amable para los negocios", dijo.

En esa línea, señaló que "para que se gane plata en el país es necesario que se voten esas cosas". La ministra de Seguridad señaló que el Gobierno "está decidido en hacer un cambio" y se diferenció del sector que representa el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitió en la interna y se distanció. "El problema es que el Gobierno está decidido a hacer un cambio y sectores se resisten", dijo apuntando contra su ex compañero de partido de coalición.

Bullrich también indicó que cuando jugó la interna en Juntos por el Cambio "sabía que había actores dentro de mi partido que iban a una posición distinta". Fue entonces que confesó que fue idea suya la unión entre ella, el ex presidente Mauricio Macri y Milei. "Si yo no hago nada, porque me pelee un poquito con Milei vamos a terminar en la peor de las Argentina", reveló que fue lo que pensó después de terminar en el tercer lugar en las elecciones de octubre.

Según contó, al día siguiente se juntó con su equipo y les dijo: "Tenemos que apoyar a Milei". "Él (por Macri) quería esperar unos días, hacer una encuesta y hacer un focus group. Yo le dije ¿qué focus group ni focus group? Había que hacer una medida estratégica para indicar donde tiene que ir la Argentina. Fue mi idea juntar a Macri con Milei", aseguró Bullrich y sumó: "Después de unas horas, aceptó (Macri) la decisión y nos comunicamos con Javier Milei".

Finalmente, destacó que "era el cambio o la continuidad". "Y sabíamos que teníamos que apostar al cambio. Yo tenía una convicción. Mauricio también, quizás las tácticas eran distintas, pero estoy convencida de que estaba seguro de que esto era lo que había que hacer", cerró.