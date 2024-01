Bullrich confirmó medidas extremas para personas privadas de la libertad tras las amenazas a Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue amenazado con un fuerte mensaje dirigido a él y a su familia. Ante esta situación, el mandatario confirmó que trasladaría a su familia para ponerla a salvo. "No nos van a amedrentar", dijo, a través de un comunicado.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad elegida por el actual presidente Javier Milei, adelantó que se está trabajando con mucha virulencia policial y militar en las calles de Rosario, ciudad que está en la mira por el crecimiento de la comercialización de estupefacientes y, tras las amenazas a Pullaro, la funcionaria tiene ahora la excusa perfecta para convertir las cárceles argentinas "a lo Bukele".

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

El 22 de noviembre de 2023 nació una nueva Argentina. El gobierno de ultraderecha elegido democráticamente por 14.476.462 personas avanzó tanto que puso en jaque los Derechos Humanos de los ciudadanos, pero los que sentirán el verdadero peso del gobierno libertario será la población en contexto de encierro. De hecho, en la cuenta oficial de X ya se muestran los fuertes operativos de allanamiento en las cárceles rosarinas, ahí mismo se puede ver a personas privadas de la libertad casi sin blurreo para proteger su identidad.

Bullrich ya está hablando de que las personas que tengan causas por narcotráfico estarán encerradas en lugares de máxima seguridad sin poder recibir a nadie y, en caso de que familiares los visiten, no pueden llevarles alimentos: "Hemos dispuesto una serie de medidas que hoy vamos a llevar adelante con presos de alto riesgo y de máxima seguridad que están en cárceles federales".

La ministra también advirtió: "Ayer les di la instrucción al subsecretario de política penitenciaria (Julián Curi), así que aquellos que se considera prima facie por la Justicia de Santa Fe, que serían los que están llevando adelante la amenaza, van a entrar al programa de alto riesgo que estamos comenzando en las cárceles federales".

Además de confirmar el aislamiento "hasta que se esclarezcan estos temas", también confirmó que las Fuerzas Armadas ya trabajan en territorio rosarino: "Es temprano para hacer una evaluación, pero hay un control territorial más amplio tanto de las fuerzas federales que hemos tomado el control de tres barrios en los que estamos trabajando en conjunto con la policía de Rosario que trabaja en otros barrios y de esta manera disminuir la capacidad de movimiento que tienen los sicarios y los que han asesinado a tanta gente en la ciudad de Rosario". Y añadió: "De acuerdo con lo que diga la Justicia, se desactivarán estas amenazas o se castigará a las personas que las están realizando".

La amenaza a Pullaro expuesta por Bullrich

Que la historia juzgue a Bullrich, que para hacer alarde de las nuevas medidas de seguridad publicó un mensaje de amenazas contra Pullaro que reza: "Pullaro hacé caso, el misterio no va a proteger a tu familia, la vamos a encontrar. Atentamente, la Banda de 9 Pinolandia ATR". Al final del posteo, la ministra expresó su lema de campaña: "El que las hace, las paga".

Qué pasó con la familia de Pullaro

Pullaro dio un claro mensaje de cara a las supuestas amenazas contra su familia: "De lo único que me arrepiento es que tuve que sacar a mi familia de la ciudad por unos días por las amenazas que tuve". El gobernador contó: "A mí me pesa mucho no ver a mis hijos porque son mi cable a tierra, pero son las que a veces uno tiene que hacer. Yo no los voy a exponer, ni arriesgar".

Maximiliano Pullar, gobernador de Santa Fe

Pullaro contó sobre su identidad: "Primero estuvieron encerrados en mi departamento, sin salir siquiera a la calle". Estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerle 10 policías para que los acompañen a todos lados, cuando no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacás un montón de recursos a la gente que no la están cuidando. No iba a hacer eso porque no corresponde".

Y terminó: "Es triste. Los pibes no tienen nada que ver, y que amenacen a tu familia es duro. Uno está preparado para que hasta le pueda llegar a pasar algo a uno, pero uno es el que toma las decisiones".