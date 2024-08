Bullrich le puso los puntos a Macri: "Estás de un lado o del otro, basta de especular"

De frente y públicamente, Patricia Bullrich oficialmente le declaró la guerra a Mauricio Macri luego de las rencillas que protagonizaron hace poco más de un mes dentro del PRO. Recordemos que a principios de julio, el ex presidente consiguió quedarse con el control total del partido, desplazando a la ministra de Seguridad como presidenta de la Asamblea que definía las futuras alianzas electorales. En su lugar, Mauricio puso al diputado nacional Martín Yeza en una ceremonia que terminó con la funcionaria de Javier Milei a los gritos y pegando el portazo. Desde entonces, Bullrich aprovecha cada traspié del ex pope de Boca para cuestionarlo en las redes sociales.

Bullrich le salió al cruce a Macri

Esta vez, la ministra compartió el apoyo que le brindó Macri a la decisión del presidente de vetar la actualización de jubilaciones aprobada por el Senado para ponerle los puntos. "Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular", escribió la funcionaria convertida en libertaria, ganándose los aplausos de los trolls del oficialismo.

Hay que destacar que fue una muy turbulenta semana en el vínculo entre Macri y Milei. De hecho, el cortocircuito que Mauricio tuvo con Milei le permitió a la oposición rechazar en la Cámara de Diputados el decreto con el que el presidente le asignó $100 mil millones "de gastos reservados" a la SIDE. "Hace ocho meses que nos vienen boludeando", fueron las palabras que el ex mandatario pronunció aquella jornada en un zoom con los referentes del PRO. Incluso, trascendió que Macri le aseguró a los suyos que los libertarios "no cumplen", "no aceptaron la integración" y remarcó que "esto de la SIDE institucionalmente está mal".

Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Aquella postura del líder del PRO había sido cuestionada por la propia Bullrich, que en sus redes publicó: "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!".

El ex mandatario también fue castigado por el líder de la maquinaria de trolls del libertario, el "Gordo Dan". "No somos y nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los kukas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones. La diferencia es espiritual", había publicado el ex enfermero del Hospital Garrahan a través de las redes sociales.

Lo cierto es que este viernes, Macri respaldó la decisión de Milei de vetar la ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), que aprobó ayer en la Cámara de Senadores. A pesar de que el bloque del PRO votó a favor de aumentar las jubilaciones, el titular del espacio expresó: "Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei".

En la misma línea, agregó: "La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal.

Patricia Bullrich

Lo cierto es que a pesar de las críticas de Macri al entorno libertario y el cuestionamiento sobre algunas decisiones, la relación con Milei parece ser buena. El pasado miércoles incluso visitó nuevamente la quinta de Olivos para cenar junto al libertario luego de que el bloque del PRO en la Cámara de Diputados rechazara el DNU que aumentó el presupuesto de la SIDE. "Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos", cerró Macri su tuit en apoyo al veto de Milei.