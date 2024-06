Carolina Píparo calificó a los "liberales" como un "enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes"

La diputada nacional Carolina Píparo cruzó a los trolls del gobierno de Javier Milei, luego de que la atacarán en redes sociales por haber votado en contra de la nueva fórmula jubilatoria que obtuvo media sanción el último martes en la Cámara Alta. La mujer que se hizo conocida por ser baleada en un hecho de inseguridad mientras atravesaba un embarazo, dejó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) durante la madrugada, en el que dejó en claro que los tiempos en los que era parte de La Libertad Avanza (LLA) quedaron atrás.

"Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los 'liberales', se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado", escribió la ex candidata a gobernadora bonaerense por la fuerza libertaria que llegó al poder en el país el 10 de diciembre de 2023.

El tuit de madrugada de Carolina Píparo calificando de violentos, ignorantes e intolerantes a los libertarios de las redes sociales.

"Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos", reflexionó Píparo más adelante, confrontada con las expresiones obsecuentes que rodean a la figura presidencial en el medio de una Argentina en la que la pobreza está en un 55,5 por ciento y la indigencia en un 17,5, según las últimas mediciones realizadas por la Universidad Católica Argentina (UCA).

"El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto", cerró su tuit Píparo, con un saludo final que podría ser la expresión más certera de una ruptura de la ex ladera de José Luis Espert, y que se distanció de él a principios de 2023, cuando el economista quiso jugar con Juntos por el Cambio (JxC).

José Luis Espert y Carolina Píparo, en tiempos donde todavía eran aliados políticos.

No es que haya sido necesaria una confirmación tan sutil. En el caso de la Diputada, su enfrentamiento con Javier Milei viene desde los primeros meses de su gestión, cuando sonó para hacerse cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), hasta que salieron a ensuciarle el prontuario algunos "aliados" para que no lo haga.

El punto más alto de esta ruptura fue cuando el Presidente le dio like a un tuit que pedía realizar una "campaña masiva de likes y comentarios para que renuncie Carolina Píparo", y que estaba graficado con la palabra traidora sobre su imagen. Era porque la Diputada había votado en contra de cuatro artículos de la Ley Bases. "Específicamente, votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos", reconoció en redes sociales en aquel entonces. Esta independencia política de la voluntad del hombre que asegura hablar con su perro muerto, costó muy cara para ella.

Javier Milei le dio me gusta a esta publicación que acusa a Carolina Píparo de traidora por las diferencias que tuvo en la Ley Ómnibus.

"Lamento que algunos hayan tomado mal mis críticas a este proyecto que siempre fueron constructivas y con el fin de defender el rol de este Congreso y sus facultades como, por ejemplo, no convalidar la reestructuración de deuda a sola firma de ministros, no apoyar que queden en manos privadas algunas empresas del estado como el Banco Nación, no convalidar la venta de acciones del Fondo de Garantías, no aumentar impuestos o marcar la urgencia de debatir una nueva fórmula jubilatoria", había protestado durante las negociaciones previas.

Ahora Carolina Píparo se consolidó como víctima de esta nueva grieta transversal que volvió a dividir a la política argentina respecto al accionar y a las medidas que tomó Javier Milei. Mientras que en las redes sociales los trolls libertarios le prometen que se despida de su carrera , en sus madrugadas ella tuitea contra el "enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes".