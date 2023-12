Cierre del Ministerio de Mujeres: la precaria situación de sus trabajadoras y qué pasará con los programas

A partir del 10 de diciembre las cosas van a cambiar en la Argentina. Es que durante todo el proceso de campaña electoral, los candidatos a presidentes se encargaron de, además de manifestar sus propuestas de Gobierno, hacer hincapié en lo que se mantendrá y en lo que quedará ¡afuera! como gritó en televisión Javier Milei. Ahora, con la llegada del presidente electo todo eso probablemente se convierta en realidad.

Javier Milei

Antes de que se realicen las elecciones generales, Milei grabó un particular video en el cual al grito de "afuera" planteaba todos los Ministerios que tenía pensado eliminar en caso de ser él quien se convierta en el presidente de la Nación. Incluso, en sus propuestas avisó que eliminará 11 de los existentes porque los considera "innecesarios" y como una "pérdida de dinero para el Estado".

En todos aquellos que plantea eliminar a la brevedad, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad fue uno de los que cayó en la volteada y de los que consideró innecesarios tener, por lo cual las más de mil personas que trabajan dentro de él saben que el 11 de diciembre quedarán desvinculadas y el millón de víctimas por violencia de género que se comunicaron dentro de los cuatro años que estuvo presente el Ministerio, quedarán sin respaldo.

Estadísticas del Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad desde su creación

Con la creación del programa Acompañar, se le brindó apoyo económico a través de un salario mínimo vital y móvil a más de 258.000 mujeres y LGBTI+.

665 familias y allegados de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio fueron apoyadas económicamente por el Ministerio y más de 577 familias recibieron asistencia.

En la Línea telefónica 144, se atendieron 357.692 llamados por violencia.

Desde su creación, se iniciaron los procesos licitatorios para construir más de 16 Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad.

Se financiaron el equipamiento y la refacción de 34 hogares y refugios para personas en situación de violencia de género y 37 espacios de organizaciones sociales y comunitarias a través de la Iniciativa Spotlight.

Se crearon 50 equipos interdisciplinarios con 146 profesionales en todo el país a través del Programa Acercar Derechos.

En total, se asistió a más de un millón y medio de personas en situación de violencia de género.

En cuanto al Ministerio, se implementaron las políticas y programas en coordinación con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través del Programa Generar se apoyó técnica y económicamente a las 24 jurisdicciones y 556 municipios para que fortalezcan sus áreas y políticas de género y diversidad en todo el país.

En cuanto a la Ley Micaela, se formaron 15.248 agentes y autoridades del Estado, se llevaron adelante más de 2.476 capacitaciones para prevenir las violencias de género y promover la igualdad en ámbitos estatales, empresariales, sindicales, deportivos, medios de comunicación, entre otros.

¿Cuál fue la ejecución del presupuesto?

Presupuesto total asignado 2021: $17.582.865.594

Ejecución 2021: 96,73%

Presupuesto total asignado 2022: $43.532.726.908

Ejecución 2022: 99,10%

Asamblea del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

En diálogo con Big Bang, Sol Erizo, perteneciente al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad expresó cuántas personas se quedarían sin trabajo, las funciones del Ministerio, el avance que tuvo y un balance de todo lo hecho y recorrido desde su existencia.

-¿Qué está pasando dentro del Ministerio en estos días?

-Yo soy abogada, docente y especialista en Educación Sexual Integral (ESI). Trabajo en el Ministerio hace tres años y medio, primeramente estuve en el programa Acompañar, ahora estoy en el programa Producir y acabamos de venir de una Asamblea con los sindicatos, con ATE, con UPCN, siempre con criterio de Unidad. Lo que estamos planteando es el sostenimiento de nuestros puestos de trabajo que al día de hoy no están garantizados en un principio desde el 10 de diciembre, pero nuestros contratos al tener una característica de precariedad no sabemos a ciencia cierta si van a tener una continuidad con posterioridad al 31 de diciembre. Estamos sosteniendo los trabajos y todas nuestras tareas, pero ante esta incertidumbre y la falta de comunicación con el gobierno electo y al no haber transición es muy alarmante.

-¿Qué se habló en la Asamblea?

-En principio, como trabajadores del Estado y del Ministerio lo que le exigimos a la Ministra es que nos firme los contratos, es decir la continuidad de los contratos, a pesar de que sabemos que el Gobierno entrante puede revocarlos; pero también es un acto político de sostenimiento de nuestros puestos y de políticas públicas que sostenemos. Eso fue lo que hoy pudimos obtener por parte del Ministerio que es el compromiso de la firma de todos los contratos, es decir una prórroga de aquí hasta diciembre del 2024. Obviamente que es muy posible que el Gobierno entrante desconozca este acto político y administrativo, pero también es el resguardo de todas las compañeras y compañeros que integramos este Ministerios a la fecha que somos más de 1100 personas.

Marcha Ni Una Menos en el Congreso

-¿Qué motivo o explicación les dieron?

-Ninguna. Todo lo que sabemos es lo que circuló y en definitiva sabemos las opiniones que se tienen acerca del feminismo de los derechos humanos, de la educación sexual integral; sabemos las definiciones que tienen de acuerdo con el presidente electo no desconoce los estudios relacionados con la existencia y la brecha de género, los techos de cristal, desconoce cuestiones que fueron reconocidas sobre las cuales no hay discusión entonces desde el vamos entendemos que toda nuestra identidad y posicionamiento con perspectiva de género no va a estar siendo contemplada en lo que se propone este nuevo Gobierno.

-¿Nadie que integre La Libertad Avanza se acercó a hablar?

-No, absolutamente nadie. No nos dieron ningún motivo, ni explicación ni nada. Nadie habló. No solamente a nivel empleadas del ministerio, desde el personal de maestranza, los contratos de alquiler en los lugares donde estamos, es toda una completa y total violencia a todas las trabajadoras y trabajadores que estuvimos sosteniendo estos cuatro años las políticas públicas para la ampliación de derechos y para erradicar las violencias por motivos de género en Argentina. A pesar de que este Gobierno electo lo reconozca, Argentina tiene un compromiso internacional, no solamente nacional por todos los convenios y tratados que están suscriptos en la constitución. Articular todas las políticas públicas que busquen la erradicación de la violencia en mujeres y diversidades, eso es una obligación del estado argentino y no hay un gobierno que no tenga que sostenerlo, pero estamos ante un escenario en el que niegan a los 30 mil desaparecidos así que podemos esperar cualquier cosa a esta altura.

-¿Qué va a pasar con las personas que trabajan ahí?

-No se sabe. Todas tienen el futuro incierto. Somos 1100 trabajadores que a la fecha solamente 19 personas son planta permanente, el resto el tipo de contratación es de SINEP que es un contrato temporal hasta el 31 de diciembre, en mi caso soy monotributista le facturo al Estado al Ministerio de Mujeres a través del decreto 1109 del 2017 y también hay otro tipos de contrataciones que es a través de pactos internacionales, horas cátedras, son bastantes los tipos pero la característica de denominador común es que son todos temporales y precarios, se caen ante el 31 de diciembre si no hay un mantenimiento de estas políticas públicas.

-¿Y el lugar?

-El programa Producir funciona en Paseo Colón que es donde hubo una amenaza de bomba hace días atrás y en este edificio tenemos tres pisos, está el 5, el 10 y el 12. Yo trabajo en el cinco que pertenece a Desarrollo Social por ende podríamos seguir habitándolo pero en caso de los pisos 10 y 12 son alquilados, nos quedaría el edificio de Cochabamba que sí le pertenece al Ministerio y tocaría resistir y generar el plan de lucha ahí.

Edificio del Ministerio de mujeres, género y diversidad

-¿Cómo fue esa amenaza de bomba que recibieron?

-Estábamos trabajando y llegó una llamada indicando que habían dejado un paquete en los pisos 5; 10 y 12 dirigida al Ministerio de Mujeres. Dijeron que tenía una bomba así que se articuló con policías y bomberos, nos evacuaron a todos y hasta que no revisaron esos pisos y el edificio también no pudimos volver a trabajar. Eso fue elevado a través de una denuncia y a la fecha no tuvimos novedades. Hay una diferencia entre amenaza e intimidación, la amenaza es algo concreto que te pueden llegar hacer y la intimidación son más bien insultos. Nosotros recibimos mucha intimidación y muchas llamadas a la línea 144 muchas llamadas a la mesa de entrada del Ministerio, pero siendo calificativos, esa tuvo otra característica que fue más concreta.

-¿Qué actividades se desarrollan en los pisos 5; 10 y 12?

-En esos tres pisos funciona la Secretaría de políticas de género para los casos de violencia. En los otros es para el abordaje pero es más de comunicación y capacitación. En este particularmente estamos contra la violencia, el programa Acompañar, Producir, el programa de Ley Brisas que es para el acompañamiento para familiares de víctimas de femicidio. También funciona la DNA que es la Dirección Nacional a la Asistencia a las víctimas y dentro de ella está la línea 144.

-Estaba muy direccionada la amenaza...

-Sí, en esa ocasión, después de varios años fue la primera vez dejó de atender la línea 144. Es una línea que atiende las 24 horas todo el año y por esta amenaza las compañeras tuvimos que bajar.

-¿Se sabe qué va a pasar con la línea 144?

-No, tampoco se sabe. Es una línea creada por Ley, pero el sostenimiento de esa línea depende de las trabajadoras y trabajadores que la integran y las características de sus contrataciones son equivalentes a lo que te mencioné antes. Tienen ese status de precariedad y hasta ahora no hay certezas.

Movilización Ni Una Menos en el Congreso

-¿Cuáles son las funciones del Ministerio?

-La línea 144 es una línea que interviene frente a situaciones de violencia de género, es gratuita que se encuentra disponible las 24 horas los 365 días del año y recibió hasta ahora un millón 221 mil intervenciones completas para asistir en situaciones de urgencia. Con el foque en derechos, con perspectiva de género, con articulación y atención en áreas de toda Argentina.

Por otro lado está el programa Acompañar que lo que llevamos adelante es el apoyo económico y psicosocial que se otorga un salario mínimo vital y móvil durante seis meses fortaleciendo la independencia económica de las personas que se encuentran o hayan atravesado situaciones de violencia de género. Este programa fue establecido a partir del Ministerio y alcanzó a más de 350 mil mujeres y pertenecientes del colectivo LGBT, así que estamos hablando de muchísimas mujeres y diversidades que fueron alcanzadas y que pudieron salir de las situaciones de violencia que se encontraban. Pudieron alquilar y crear hasta un micro emprendimiento para poder salir de ese hogar. Por otro lado, este mismo programa a nivel nacional articuló distintos equipos interdisciplinarios en todo Argentina que le llamamos UDAS (Unidades de atención) en las que en cada una de las localidades donde hubo convenio se traccionó.

En el programa Producir lo que hace es acompañar, fomentar y financiar proyectos productivos de organizaciones sociales que estén integradas por mujeres y personas del colectivo LGBT que estén o hayan atravesado motivos de género. Estos tienen la misma finalidad la de garantizar y fomentar la independencia económica y lo que hizo el Ministerio fue chequear cada uno de esos proyectos, evaluarlos y acompañar a esas organizaciones capacitándolas y hasta la fecha hay 253 proyectos presentados y llevados adelante.

A esto se le suma la capacitación Ley Micaela, que a la fechatenemos alrededor de 234 mil agentes de Estado ya habiendo organizado la capacitación que tiene que ver con gestionar dentro de nuestro oficio con perspectiva de género lo cual es muy importante habida cuenta que si desde el Estado llevamos adelante un accionar sin esta perspectiva podemos re victimizar y perpetuar la violencia machista. También hay articulaciones con los servicios locales de niñez, con empresas que nos han solicitado capacitaciones de Ley Micaela, de Ley Brisa, Ley Yolanda, hay tareas en lo que es capacitarnos y llevar adelante las políticas públicas porque no es solamente eso, sino también explicarla. A nivel Nación, este Ministerio es inédito. No había existido con anterioridad entonces fue y sigue siendo un laburo pedagógico.

-¿Cómo empezó y de qué manera termina si tenés que hacer un balance?

-Empieza el Ministerio con mucha llegada de los feminismos y es muy difícil conciliar desde mi punto de vista movimientos con sus diferencias y contradicciones a las instituciones. Las instituciones manejan lógicas que son bastantes tradicionales. Si hablamos de eso, hablamos de patriarcado. Las lógicas de las instituciones suelen ser patriarcales y me parece que el Ministerio se planteó una lógica distinta y un paradigma distinto. Eso fue una de las cosas más potentes que se propuso.

En general, creo que tuvo muy poco acompañamiento y entendimiento por parte del resto de las instituciones y unidades en general por falta de prensa y cobertura de lo que estábamos haciendo y porque también los números de los femicidios continúan no porque hicimos el Ministerio acabamos con el patriarcado como dijo Alberto (Fernández), pero sí que estamos trabajando muchísimo para poder hablar acerca del enfoque en derecho. El reconocimiento de los derechos para poder ejercerlos. Lo que pude dar cuenta en este tiempo es que hay muchas áreas de muchas localidades del país que desconocen la perspectiva de género como tal. Hay una idea de que los feminismos tienen o vienen atacar al varón y en realidad nuestro abordaje corre por la vía de la igualdad. Finalizamos esto en este período con los números que mencioné y con empleados del Estado que se los sostuvo en pandemia, desde su casa y garantizando que la política pública les llegue a la mayoría de las personas.

-¿Cuáles son las mayores consecuencias del cierre?

-El afianzamiento y la creencia de que la perspectiva de género no es necesaria es una derrota. Es una pérdida de derechos. Creo que implica el desconocimiento de la desigualdad, de la discriminación y es algo que no podemos dejar de ver. Es algo que se vive y que nos atraviesa diariamente y este cierre podría involucrar en la pérdida de ese reconocimiento en la desigualdad. Creo que cuando hay desigualdad y discriminación y ese perjuicio en las personas está sostenido por el Estado es violencia. Es eso con lo que tenemos que luchar, que ninguno de nuestros derechos quede en la mesa a disponibilidad de ejercer retrocesos.

El aborto y el Matrimonio Igualitario no se deben discutir, las leyes Brisa, Yolanda, Micaela, el abordaje integral, el programa Acompañar, todas estas políticas públicas que tienen un sentido y recorrido no deben quedar improvistas ni de recursos ni de personas que la sostengan. Estamos hablando de derechos y de la vida de las personas. Aunque a muchas personas no les importe que una mujer o una diversidad esté viviendo una situación de violencia, al Estado le tiene que preocupar. Creo que desperdiciar o dejar atrás este recorrido sin dar cuenta de todo lo que fuimos logrando es también un ejercicio de invisibilización al enfoque en derechos con perspectiva de género. Es una avanzada sobre los feminismos en Latinoamérica y también sobre la ESI. Sino peleamos eso, los retrocesos van a ser la punta del iceberg.