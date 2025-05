"¿Confía en Milei o no?": Caputo lo tildó de "torpe" y Heguier respondió con ironía y ninguneando a Majul

El periodista Jon Heguier, quien protagonizó un cruce con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, durante la conferencia de prensa en la que se anunció el plan para lograr blanquear los dólares del "colchón", se defendió de un ataque del funcionario que aseguró que la pregunta que motivó el conflicto la había hecho por "torpeza" e insistió con el eje de la riqueza que el financista tiene en el exterior que asciende a casi 2.500 millones de dólares.

"Y sí, está bien, ministro. Me imagino que tiene cosas más importantes a atender que discutir conmigo. No hubo mala intención. Tampoco torpeza. Me llama la atención que el entrevistador no le haya repetido la pregunta. Era otro buen momento para hacerla. ¿Confía en Milei o no?", cuestionó Heguier en sus redes sociales, en una respuesta a un fragmento del programa La Cornisa de LN+, en la cual Luis Majul le preguntó qué creía que había motivado el accionar del periodista.

Jon Heguier y su publicación para preguntarle a Luis Caputo si confía en el Gobierno nacional.

"Recién te preguntaste si había sido torpeza del periodista o si había tenido mala intención. Creo que fue torpeza. Por eso algunos se sorprenden que enseguida le contesté y bien. Porque sí, enseguida me di cuenta que era más torpeza que mala intención", aseguró Caputo durante la entrevista del fin de semana. "Porque él confundió tener dólares declarados en el exterior que no declarados en el colchón", remarcó.

El cuestionamiento que había generado el debate había tenido la búsqueda de un efecto en particular, alrededor de la frase sobre el dinero en el colchón, un lugar común en la idiosincrasia argentina también conocido como "canuto", en referencia a dinero en dólares no declarado y resguardado en la seguridad del hogar.

"La última pregunta es si el Gabinete o los ministros del Gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior, o van a usar sus dólares de abajo del colchón, sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si en esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares debajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno", había preguntado Heguier.

"Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Estoy tratando de contestar lo que vos acabás de decir, que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante", fue la respuesta de Caputo en tono de amenaza. Lo cierto es que el ministro evitó hablar de su fortuna en el extranjero y eligió hacer hincapié en una expresión coloquial del periodista.

En ese sentido, el eje de si confía en Milei o no que lanzó en su última publicación de X (ex Twitter) al respecto, es mucho más efectiva que su pregunta en la conferencia, ya que el hecho de tener el dinero en otro país es una expresión cabal de desconfianza hacia la actual gestión. Aunque también abre la puerta a sospechas acerca de maniobras fraudulentas realizadas desde paraísos fiscales como la Isla de Man, desde donde hay menos controles que en el sistema bancario argentino.