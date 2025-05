Darín vs Caputo: del colchón al Porsche, un cruce con más picante que empanada cara

Ricardo Darín volvió a sentarse a la mesa de Mirtha Legrand, y como era de esperarse, no solo comió: también sirvió críticas con cuchillo y tenedor. Con la elegancia de quien puede lanzar una bomba envuelta en terciopelo, el actor más querido del cine argentino cuestionó con ironía y contundencia las recientes declaraciones del Gobierno sobre los famosos "dólares del colchón". "Ahora que están sacando los dólares de los colchones... el tema son los colchones, muchos están un poco apolillados", lanzó Darín, entre sonrisas cómplices, mirada picante y tono de quien sabe que lo que está por decir va a hacer ruido. Y vaya si lo hizo.

La frase recorrió las redes como un dólar blue en alza, despertando adhesiones, memes, y, por supuesto, una inmediata reacción del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Mientras hablaba con Mirtha, el protagonista de El Eternauta pasó de la ironía al desconcierto con la misma fluidez con la que cambia de papel en una película: "No entiendo nada. ¿De quién están hablando? Hay gente que la está pasando muy mal". Y remató: "¡Una docena de empanadas sale 48.000 pesos!".

La intervención del actor no fue simplemente una ocurrencia televisiva. Fue una especie de traducción emocional de lo que muchos argentinos sienten: que los discursos económicos del Gobierno no siempre aterrizan en la realidad cotidiana. Porque hablar de colchones llenos de dólares, cuando hay gente que apenas puede llenar la heladera, suena, como mínimo, a un sketch involuntario. Pero Caputo no se lo dejó pasar.

El domingo, en una entrevista en la señal oficialista LN+ junto a su amigo Luis Majul, el ministro salió con los tapones de punta. Lo acusó de querer "hacerse el nacional y popular" y calificó su comentario de "estupidez" que le dio "vergüencita". Sí, así, con diminutivo y todo. Pero lo más insólito -o lo más revelador- llegó cuando buscó una comparación para refutar a Darín: "Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, 'los autos salen 200 mil dólares, la gente no puede comprar su Porsche'".

En un país donde medio país discute si llega a fin de mes, la comparación dejó a más de uno con la mandíbula en el piso. Al parecer, para Caputo el problema no es que la gente no llega a comprar carne, sino que no está eligiendo bien sus concesionarias. El ida y vuelta se convirtió en el choque de dos mundos: uno, el del discurso económico que pide confianza y billetes bajo el colchón; el otro, el de un actor que -desde su lugar privilegiado, sí, pero con olfato social- pone el dedo en la llaga y verbaliza una incomodidad generalizada. Darín, que ya había desactivado con humor el intento de polémica con Julio Chávez ("Me adora", dijo entre risas), esta vez encendió una chispa real. Y Caputo, en vez de apagarla con argumentos, la avivó con metáforas de lujo importado y cuestionables ejemplos.

Los memes tras los dichos de Darín se multiplicaron en las redes

Lo cierto es que mientras algunos funcionarios parecen vivir en un showroom de autos de alta gama, millones de argentinos hacen malabares para estirar el sueldo hasta la próxima liana, como bien dijo el propio Darín al hablar del dolor por la pérdida de su hermana. Entre empanadas impagables, colchones sin dólares y ministros que miden la economía en caballos de fuerza alemanes, el país sigue atrapado en su propia tragicomedia.