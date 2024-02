Cruces, "chicanitas baratas" e ironías: Grabois fue a TN, increpó a Viale y lo dejó en offside

La soltura con la que se desenvolvió el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois, en los estudios de TN lo dejó muy bien parado frente a los embates de los periodistas y conductores de dicha señal de noticias. Allí, hizo que Jony Viale confiese en público que le había pedido disculpas en privado por haberlo difamado y también atendió a Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti.

Todo comenzó durante el pase del ex LN+ con los conductores de Somos Buenos. En ese momento, el referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) interrumpió a los profesionales de la comunicación para que Viale reconozca que se comunicó con él. "¿Por qué no le contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste?", indagó Grabois. "¿Sobre qué, Juan?", preguntó el ex Intratables. "Sobre el llamado que me hiciste para disculparte", reveló el también abogado.

"Sí, claro. Eso lo hablamos. No hay ningún problema, lo hablamos", afirmó el periodista. El referente social insistió: "Pero aprovechá que estás al aire y contalo". Pero Viale trató de desviar la conversación y evitar su arrepentimiento público. "Juan, no tiene nada que ver eso. Estás mezclando todo. Pero no hay problema, después con gusto lo aclaramos", lanzó.

En ese momento Fioriti saltó en defensa de su compañero: "Que no cambie las reglas del juego", pero Grabois hizo caso omiso y explicó que estaba saludando y dándole la oportunidad al conductor de ¿La ves?.

"Tranquilo, Juan. Chicanitas baratas no", se defendió Viale, en una clara fingida de demencia respecto a la acusación en su contra. "Juan, este es un programa de televisión que estamos conduciendo, estamos haciendo un pase, después vamos a hacer una entrevista con vos y vamos a hablar de todo", precisó Fioriti. "No te preocupes, después lo aclaramos con Juan", agregó el hijo de Mauro.

"Somos Buenos" va por TN y es conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti.

Luego le recriminaron que se había metido en un pase en el que no estaba habilitado y hasta le aclararon que en el lugar no manejaba los hilos. "Dejanos que nosotros conducimos el programa", ofreció Fioriti. "Te estoy ayudando, por ahí te sale mejor", chicaneó Grabois.

La situación continuó cuando Grabois se sentó con los conductores de Somos Buenos, donde cuando él intentó sacar el tema, ellos desviaron la conversación. "Él está ausente", sentenciaron. "Pero te lo tengo que contar. No importa, él puede hablar después", contestó el también abogado.

Entonces fue que los periodistas quisieron llevarlo a hablar de otro tema y Grabois se defendió: "¿Por qué hay que hablar de lo que ustedes dicen?". "Porque somos los periodistas y te invitamos para preguntarte. Cuando vos tengas un programa nos invitás y nos preguntás", remató Fioriti. "El día que yo acepte las reglas del juego que me imponen", ironizó el invitado.

"¿Por qué tienen miedo de que cuente de Jony Viale?", insistió. "Porque él no está presente", revelaron. "Me parece que tienen miedo que lo cuente. No es nada malo. Es bueno incluso. Me llamó para pedirme perdón por una difamación. Le costó. (Raúl) Alfonsín decía: 'ofensas públicas, disculpas públicas'. Entonces, como no escuché las públicas, aproveché el momento para que las haga", explicó.

En un nuevo intento de tirar la pelota afuera, Fioriti le preguntó si podían "hablar de las denuncias". "Las denuncias decís vos. ¿Qué es una denuncia?", quiso saber Grabois. "Una presentación en la Justicia", contestó Wiñazki. "¿Yo tengo alguna?", consultó el referente social. "Es probable que sí, probable que no", deslizó el periodista.

"No, no tengo ninguna denuncia", respondió el ex precandidato a presidente." Mañana algún salame va a ir a presentar una, que vaya. Hay un periodista del grupo Clarín, que se llama Mariano Roa, que sacó una nota y casualmente también me llamó por teléfono y me dijo: 'yo estoy convencido que no te enriqueciste'. Preguntáselo. Una cosa es lo que se dice en privado y otra lo que se dice en público", finalizó.