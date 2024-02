Patricia Bullrich sobre el conflicto con "Nacho" Torres: "En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó sobre la creciente tensión entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente Javier Milei por el recorte de los fondos de coparticipación y lanzó: "En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos". Además, la referente del PRO le pidió a Mauricio Macri que se "pronuncie" sobre el conflicto que divide las opiniones dentro del partido: "Debería pronunciarse como expresidente", sostuvo la aliada de La Libertad Avanza (LLA).

La disputa entre el presidente y Torres desató una guerra entre los gobernadores patagónicos y el Ejecutivo que derivó en varias amenazas de interrumpir el suministro de gas y petróleo en respuesta al recorte de fondos coparticipables para toda la Patagonia.

En este cruce, el Jefe de Estado fue filoso con su par provincial y se burló: "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... ¡Ánimo! Ya aprenderás...".

Esta publicación en repudio al Gobernador tuvo que ver con un texto publicado por Torres, donde indicaba: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias (...) usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer".

Tras los ataques del Gobierno Nacional hacia el mandatario chubutense, otros gobernadores y figuras de la política decidieron darle su apoyo y levantarse contra el presidente, como fue el caso de la UCR, que denunció que la medida de Milei es una violación constitucional que afecta los servicios básicos en Chubut. En es este contexto que Bullrich decidió romper el silencio y en diálogo con LN+ advirtió que "Chubut no debería ser pobre y es pobre. Hay que lograr las inversiones".

Lo primero que hizo la ministra fue mencionar los activos que tiene la provincia: "Es muy importante, si es una provincia que vive de la pesca, del petróleo, que no vive de la minería porque se votó la ley y luego se echaron para atrás, pero podría hacerlo porque tiene un yacimiento de plata y desde la costa hasta la montaña tiene todo tipo de minerales". Fue en ese momento que sin dudarlo, afirmó: "Y no vive nadie, viven nada más que un millón de guanacos".

Sobre el conflicto con Torres, a quien apoyó desde un principio durante la campaña que lo llevó a convertirse en el gobernador de Chubut, Bullrich aclaró que "una cosa es un gobernador que plantea las cosas en el marco de la ley y otra alguien que te va a cortar el petróleo". "La provincia de Chubut está con un problema grave con el petróleo, tienen que ser muy cuidadosos porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran", cerró.

Después de estos comentarios, el gobernador de Chubut tomó la palabra y acusó a la ministra de Seguridad se "usar" el conflicto entre el Gobierno y la provincia patagónica para "plantarse" contra Macri por "una puja partidaria". "Usó este conflicto para plantarse contra Macri por una puja partidaria y para ir a la presidencia del PRO", dijo Torres en LN+ en referencia a la amenaza de paro en la producción de petróleo que hizo el fin de semana para reclamar los fondos coparticipables de la provincia.

De esta manera, el gobernador de Chubut cuestionó a la presidenta del PRO y funcionaria nacional por sus recientes declaraciones sobre el conflicto entre la provincia y la gestión nacional. "Patricia usó esto para buscar adhesiones. Plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando, a mí me parece que está muy alejado de los intereses de los argentinos", apuntó Torres y reivindicó el rol de Macri: "Mauricio se pudo a subir por intereses y tuvo un gesto de nobleza y se puso de mediador".

En ese sentido, respaldó al ex mandatario en su candidatura a la presidencia del PRO. "Macri tiene sobradas credenciales, es expresidente, fue fundador del partido y yo creo que hay que respetarlo y reconocer el lugar que tiene. Hay que acercar las partes para que esto termine bien", sentenció.