Daer despejó crisis en la conducción, refrendó el paro pero Bullrich salió al cruce: "Les pido que el miércoles vayan a trabajar"

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, negó diferencias en la conducción en las redes sociales, luego de que Omar Maturano de "La Fraternidad" lo cruzara por las declaraciones radiales que brindó el último sábado, donde afirmó que "los dialoguistas no van a poder caminar por la calle", en relación a los diputados nacionales que ven con el visto bueno aprobar el DNU y la Ley Ómnibus que presentó al Congreso Nacional el presidente Javier Milei.

"Hoy la CGT está más unida que nunca. No existe titular de diario que modifique esta realidad", escribió Daer en su cuenta de Twitter. La oración estuvo acompañada por los hashtags "más unidos que nunca", "no al DNU" y "La patria no se vende".

El tuit de Héctor Daer para despejar una crisis en la conducción sindical

La frase es la respuesta a las definiciones que brindó Maturano a Radio Rivadavia, aque fueron levantadas por diario Clarín, para exponer las diferencias entre popes sindicales. "A nosotros también nos escrachaban y a mí me parece mal", cuestionó el ferroviario.

Quien también cruzó las declaraciones de Daer fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que "los que no van a poder caminar por la calle el miércoles y todas las veces son los que intenten destruir el país".

"Nosotros el miércoles vamos a hacer todo lo posible para que todo argentino que quiera trabajar no se sienta amedrentado por aquellos que hacen estas declaraciones. Que puedan trabajar, abrir sus negocios, ganarse el día porque va a haber gente que lo va a perder y vamos a luchar por estos cambios, que son los que van a llevar a la Argentina adelante", prometió la funcionaria.

Patricia Bullrich apuntó contra el paro y aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que fracase.

"Yo le pido a los argentinos que el miércoles vayan a trabajar, que sepan que cuando el país pierde un día de trabajo, las pérdidas para todas las familias son muy grandes", reveló Bullrich. "El DNU y la Ley Ómnibus simplifican la vida, sacan privilegios, genera elementos fundamentales como la esencialidad en la educación, va a bajar los precios de los medicamentos, va a permitir que las personas se cambien de obra social y puedan tener la que quieran", defendió después.

"Los que sigan en el pasado les vamos a dar pelea, más allá de que llamen a un paro general, que lo hacen con la intención de hacerlo a las 12 para que la gente vaya a las fábricas y de ahí la lleven", cuestionó la ministra. "Mil llamadas por día estamos teniendo en el 134. Y no tenemos más porque no tenemos capacidad. Y estamos judicializando todo", añadió.

El sábado Daer había dialogado con Radio Splendid y había dejado muchas definiciones respecto al paro general que se viene el 24 de enero, a 44 días de la asunción de Milei. "El tema de las privatizaciones. A mí me extraña que hoy en los medios lo único que quieran sacar de las privatizaciones es YPF. Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Central (Banco Nación, luego se corrigió en redes sociales). Porque no es un tema de los trabajadores, es el que generó las posibilidades de desarrollo de todo el país, del interior del interior", había declarado.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad

Este supuesto envalentonamiento al escrache, fue dirigido especialmente por Daer hacia "los bloques del PRO, los radicales y los de Hacemos Coalición Federal". En ese último espacio detalló que "hay dirigentes peronistas" con quienes hablaron y esperan "que actúen en consecuencia con lo dialogado".

En la entrevista Daer afirmó que "el paro es inamovible", ya que "es el resultado de una cantidad de hechos que terminan agrediendo el derecho de los trabajadores, a prácticamente el 90 por ciento de la sociedad productiva de Argentina, y eso no va a cambiar de acá al miércoles".

Héctor Daer pidió que haya "una reconfiguración política mucho más amplia" ante el avance de la derecha.

La única chance que vislumbró el secretario general fue que retiren "el DNU y la Ley Ómnibus" y que establezcan "un debate serio sobre cada uno de los puntos que quieren", reconociendo "interlocución a la política" y a "las organizaciones sindicales y la CGT". "El marco de agresión colectiva es muy grande y es una hipótesis absolutamente imposible, con lo cual no hay ninguna otra posibilidad", advirtió.

"Creo que tiene que haber una recomposición del escenario político. Veo que acá hay una consolidación de la derecha entre (Mauricio) Macri, Milei y ciertos sectores del poder económico, y creo que tiene que haber una reconfiguración política mucho más amplia", consideró el sindicalista. "Por supuesto, uno pretende que sea el peronismo, y así me parece que debe ser, pero tiene que ser con aliados que tengan que ver con un pensamiento nacional, que es un sector del radicalismo y otros sectores", reconoció.

Una de las últimas marchas que convocó la CGT.

Esta unidad amplia que Daer percibió para el escenario político que se viene, también tuvo su correlato a la hora de la convocatoria a la huelga: "Esto lo hizo la CGT e incorporó a todos los sectores de la sociedad que trascienden al peronismo. En la marcha se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir. Por supuesto que el peronismo adhirió, todo el abanico, los partidos de izquierda, la Juventud Radical, un montón de sectores radicales. No podemos achicar esto, lo tenemos que agrandar", remarcó el también secretario general del gremio de Sanidad.

Sobre esta lógica también combatió Maturano. "La CGT está compuesta por gremios confederados. Eso de amontonarnos con todos, con la CTA, con el Partido Obrero, con los movimientos sociales, Grabois incluido... Yo no tengo onda con eso", rechazó. "Yo únicamente tengo onda con los que están dentro de la Confederación del Trabajo. Amontonar no. Ahora, que vos me digas unidad en acción, sí", se diferenció.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras la victoria del libertario.

La exposición de Daer había sido mucho más completa y había golpeado a la gestión presidencial en todos los rubros. "Si el presidente va a Davos y dice: 'el mejor de todos es el empresario exitoso', y este se transforma en héroe, lo que pretenden es hacer una lucha de clases inversa a la que conocimos durante toda la emancipación de los trabajadores a lo largo de la humanidad", cuestionó.

"Acá se intenta instalar un ejército -en términos figurativos- de empresarios que luchan contra todos los derechos que ellos creen que son privilegios, pero que existen en la realidad del capitalismo desde que existe. Esto es una puja de intereses entre el que pone el capital, que quiere llevarse cada vez más... en detrimento de que se lleve cada vez menos el que el que genera la producción, el que trabaja, el que fue a estudiar para generar conocimiento en su trabajo", enumeró el gremialista.

"Lo que está en discusión son los derechos, la acción sindical. Cuando en una sociedad no te permiten la posibilidad de accionar sindicalmente, me parece una aberración", analizó Daer, quien sumó que "hay una transferencia automática y abusiva de derechos en términos individuales o colectivos, a los empresarios".

Se espera una masiva convocatoria para el paro general del 24 de enero.

En la entrevista también dejó en claro que considera que el oficialismo no tiene chances de que avancen los proyectos en el Congreso Nacional. "La convención radical fue clarísima y durísima con el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el DNU. Y hemos hablado con un montón de diputados radicales y no diputados, que están en contra", detalló.

"Toda la fantasía de que esto sí o sí se termina en enero, ya no está. Toda la fantasía de que es todo o nada, ya no está. Esto es un proceso que va madurando. El 24 no va a ser la CGT. Van a ser los científicos, la cultura, el deporte. Van a ser los trabajadores, las pymes. Hay cámaras pymes que ya han dicho que no van a descontar los días y van a liberar a los trabajadores para que vayan a la movilización. Es muy amplia la convocatoria y la concurrencia de sectores de la sociedad que van a concurrir a decirle al Parlamento: no le den la espalda al pueblo", caracterizó Daer.