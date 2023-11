De la desidia por el debate a la tendencia "anti": a días del ballotage, ¿qué candidatos eligen en la Ciudad: Massa o Milei?

Este domingo 19 de noviembre termina la campaña electoral. Camino a la llegada de la extensa carrera que tomó gran parte de 2023, quedaron el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y su par de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Uno de los dos será mandatario nacional a partir del 10 de diciembre, más allá de los miles de votantes que decidirán abstenerse, pronunciarse en blanco o hasta no concurrir a las urnas.

Con la veda a 48 horas, BigBang salió a preguntarle a los vecinos del barrio porteño de Palermo sobre su posición ante este desempate que tan movilizado tiene a distintos sectores de la sociedad, tanto de los que se pronuncian a favor del "cambio" como quienes lo hacen en defensa de la continuidad o simplemente del sistema público de salud y educación.

Sergio Massa y Javier Milei, estrechan sus manos en el debate presidencial del ballotage.

Luego de un debate que dividió aguas respecto al rendimiento, con fanáticos de cada lado de la grieta tomando postura por su candidato favorito, los entrevistados se mostraron un poco más favorables a Massa y a votar en blanco o no hacerlo, que a apoyar al economista libertario. Por otro lado, esto no quiere decir que el resultado del domingo vaya a ser así o que haya una tendencia definitiva ya establecida.

"Es preocupante que hayamos llegado al punto de que tengamos que elegir entre una persona que es totalmente desquiciada y una que, va más dentro de lo que opino que es lo correcto, pero tampoco te puedo decir estoy 100 por ciento segura de lo que estoy votando", explicó una de las entrevistadas. "Me da más miedo el frente, que lo que propone", agregó.

Esta distinción de votar más "en contra de", que a favor, fue casi un denominador común de quienes frenaron a contestarle a BigBang. Y esto no fue algo pura y exclusivamente del votante de UP, ya que también algunos de quienes se pronunciaron a favor del libertario lo hicieron con el objetivo de terminar con el proyecto que conduce Cristina Fernández de Kichner. "Me cansé del gobierno kirchnerista, me cansé de lo de ahora, quiero algo nuevo. Me da miedo Milei 100 por cien, pero voto por un cambio, por algo nuevo", expresó una adolescente.

Otro de los elementos a rescatar de la recorrida hecha es que los votantes del libertario fueron menos propensos a pronunciarse públicamente al respecto, que quienes optarán por el tigrense. Ya sea por falta de tiempo o simplemente de deseo de contestar, muchos de los electores que confesaron que irán por LLA no lo hicieron de cara a la cámara. Aunque fueron una minoría y no llegaron a ser nunca más del 50 por ciento de las y los entrevistados.

El abstencionismo y la apatía por una elección que promete ser la más convocante desde la vuelta de la democracia, también estuvo presente. "No le creo a nadie a esta altura de mi vida. Tengo 35 años y no le creo a ningún político", afirmó un joven. "No definí todavía, pero me estoy tirando a votar en blanco, porque no me convence ninguno de los dos", detalló otro.

"Ninguno de los dos me convence. Es algo más del corazón que del cerebro", reconoció un encuestado. "Seguramente me decida por alguien, pero no sé todavía. En blanco sé que no voy a votar, pero no sé por quién todavía", deslizó otro.

Sergio Massa.

Según lo que se observó de la calle, el debate no cumplió un rol para definir a los indecisos. "Me generó más conflicto todavía. Creo que decidiré ese mismo día", opinó una mujer que rechazó las "chicanas constantes" y hasta denunció que "parecía arreglado". "Sentí que era una pérdida de tiempo verlo, un buen contenido para memes", ironizó.

Por otro lado, hubo algunos ejes políticos que inclinaron la balanza a favor del ministro de Economía. "Me interesa que la educación siga siendo pública", precisó un ciudadano consultado. "Me parece muy violento, en contra de las mujeres y las diversidades, la supuesta dolarización que plantea. Son todas medidas que no favorecen al pueblo", insistió otra mujer.

Javier Milei.

"Creo en el modelo de país que propone, que lo que viene siendo público tiene que seguir siéndolo. Por más que Milei en el último tiempo un poco reculó con lo que venía diciendo y empezó a decir que muchas cosas las va a mantener, no deja de ser un tipo con políticas liberales que nunca van a apuntar hacia lo público y lo colectivo, siempre a lo individual", analizó uno de los entrevistados, probablemente el más convencido del apoyo al oficialista.

Lo cierto es que la concepción de votar contra de fue lo que más se observó entre el soporte al actual funcionario. "Lo veo más entero porque el otro tiene muchas ideas malas", confesó un elector. "Me preocupa que gane cualquiera de los dos, pero voto a Massa", aceptó otro. "No es mi preferido, pero a partir de todo lo que dice Milei, si lo llega a llevar a cabo es un desastre", aseguró un tercero.

La cuenta regresiva sigue su curso. El domingo será el día clave para definir un próximo presidente. Para algunos se optará por un modelo de país, aunque también habrá un sector importante que se inclinará para rechazar el que propone su adversario.