"La percepción del debate es que Massa fue mejor preparado": cómo fue la visión del electorado

Como es costumbre en la Universidad de Buenos Aires, se realizó el sondeo y la medición de los electores luego de ver el debate del domingo pasado, sobre todo de aquellos que están indecisos con su voto para elegir al próximo presidente el próximo domingo, 19 de noviembre.

Al respecto, la directora del observatorio Pulsar de la UBA, Daniela Barbieri se refirió a estos datos en diálogo con FM La Patriada y explicó que este estudio se hace de forma conjunta con diez grupos dentro de los cuales hay votantes con todas las preferencias electorales de distintas fuerzas, es decir, de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y "los indecisos". "Este grupo entra en los que votaron por opciones minoritarias, como Myriam Bregman o Juan Schiaretti", explicó. En este mismo sentido, remarcó que de esta forma se puede hacer una representación de las preferencias electorales con los grupos conformados y dibujar ciertas características del votante argentino.

Daniela Barbieri.

"Hacemos distintas instancias de investigación con esos mismos grupos. Le hacemos una encuesta pre-debate, mientras que sucede el debate con una aplicación que desarrollamos desde el observatorio, van impactando en tiempo real qué les gusta más y qué les gusta menos de lo que escuchan del discurso político, apenas termina el debate volvemos a hacer otra encuesta, después una sesión de grupos focales y ahora este viernes, o sea, 5 días posterior del debate, los volvemos a consultar nuevamente. ¿Qué logramos con eso? Ver si hay cambios, digamos, en sus opiniones, en sus preferencias, en su seguridad a lo largo del recorrido del impacto que tiene el debate", dijo Barbieri.

De esta forma, la magister en Comunicación Política explicó que, por ejemplo, la intención de los votos estuvo muy influenciada por los conocimientos de cada candidato en materia de seguridad. "Creo que en primera instancia la percepción general respecto del debate fue un debate confuso, trabado, con mucha pelea, con mucha chicana, con mucho ataque, un debate que puso por momentos incómoda a la opinión pública en términos como de estrés, de nerviosismo", detalló.

"En el debate de la General, las percepciones, cuando vemos cómo la nube de palabras que fueron como las más mencionadas respecto a los sentimientos que provocó el debate, había resultado un debate interesante, que aportó información, que tenía mayor cantidad de propuestas, acá parecería como que las propuestas pasaron desapercibidas en el torbellino del debate y no hubo recordación de eso. Y después me parece que hay una visión generalizada en los grupos de votantes de que fue Massa el mejor preparado", indicó Barbieri, enfatizando en que el nivel de violencia que manejó Javier Milei durante la jornada fue recibida de forma negativa por la mayoría de los consultados.

En este mismo sentido, la dirigente de la UBA manifestó: "Vimos que los votantes de Unión por la Patria salieron eufóricos, digamos, como diciendo, esta la ganamos, Los de Juntos por el Cambio con mucha frustración, pero mayoritariamente inclinándose por el mal menor que sería Javier Milei. Los de Libertad Avanza convencidos y con argumentos para justificar el por qué del desarrollo de Milei, y los indecisos con dudas".

Massa y Milei en el debate.

Según explicó Barbieri, el candidato de Unión por la Patria se desenvolvió mejor en el debate, pero no fue necesariamente con más claridad. "Estamos en una elección donde ese segmento es clave, y por ahora no hay pistas determinantes de que se haya inclinado 100% de un lado hacia el otro. Ahora, en términos de estrategia y de comunicación, tenemos que Sergio Massa hizo un gran debate y estas 48 horas son claves después de lo que fue el debate porque le están permitiendo que la conversación pública gire en torno a la defensa que tiene que seguir haciendo Milei", indicó.

"La modificación en la intención o no de voto las vamos a estar en veda, va a terminamos hacer el ciclo como les explicaba el viernes y después si eso se alimenta. Vimos corrimientos que hoy no son, que son marginales, hay que ver si se sostienen, pero esos corrimientos marginales hoy no están inclinando la cancha a favor de uno u otro candidato, siguen en empate técnico, de eso me refiero", remarcó finalmente Barbieri.