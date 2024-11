De esto vive Diana Mondino, ahora que Javier Milei la echó de las Fuerzas del Cielo

Diana Mondino no duró ni media hora en su cargo después de su espectacular voto a favor de eliminar el bloqueo a Cuba, un gesto en contramano de su jefe político Javier Milei.

Las malas lenguas dicen que fue la mismísima Karina Milei la que habló con la ex canciller antes de votar y que fue ella misma quien le dio el visto bueno a su futura decisión. Sea como fuere, cuando el presidente de las Fuerzas del Cielo puso a trabajar todo su poder para que Mondino sea expulsada casi de inmediato de su cargo.

Milei y Mondino

Así las cosas, Diana quedó sin trabajo oficial y, aunque se convirtió en una desempleada más como los miles de argentinos que perdieron su fuente laboral tras la motosierra de Milei, esto fue solo por unas horas, la ex canciller volvió a conseguir trabajo.

Desde su cuenta oficial de X, Marcos Gallacher, economista agrícola y docente de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) disparó: "¡Salimos ganando!".

Así se confirmó el nuevo trabajo de Mondino

Gallacher no tardó en mostrar el enojo por la manera en la que salió eyectada la ex ministra: "(El CEMA) recupera a su destacada profesora y mejor persona Diana Mondino", dijo y sin razón habló en inglés: "Welcome back!", manifestó e irónicamente posteó: " Gracias Javier Milei ".

La UCEMA es una casa de altos estudios para la economía. En su página web se definen como: "Desde hace 4 décadas forma líderes para el mundo empresarial, político y académico. Actualmente ofrece un BA y 13 carreras de grado y más de ochenta posgrados. Todas las Maestrías y Doctorados cuentan con la acreditación de la CONEAU y, adicionalmente, el MBA fue el primero en toda Latinoamérica en contar con la acreditación avanzada de la prestigiosa agencia europea AMBA (Association of MBAs)".

Sed central de la UCEMA

En el caso de Mondino, se hará cargo de la materia Finanzas en los Master en Dirección de Empresas y Master en Finanzas de la Universidad CEMA. Y, en la página en la que la presentan, desde UCEMA su experiencia laboral explica: "En 1991 fundó Risk Analysis, una calificadora de riesgo local, luego adquirida por Standard; Poor's. Diana es Master in Business Administration MBA de IESE, España, y Lic. en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha tomado cursos en las Universidades de Yale (CT.), Columbia (NY.) y Darden (Virginia), EEUU". Sin embargo, de su rol como canciller de Javier Milei ni se nombra.

La carta de despedida de Mondino

A través de sus redes sociales y a 48 horas de haber presentado su renuncia, la ex canciller manifestó con una carta digital su salida de la cancillería: "Ha sido un gran honor trabajar estos meses con Ud. y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina. Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como Ministro. Es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder. Sé que tiene ideas firmes y sobretodo (SIC) que tiene el coraje para mantenerlas. Sólo puedo decir que hay muchísimo trabajo por delante y le acompañaré desde el lugar que sea. Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos".