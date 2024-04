De Loredo entre sus paupérrimas razones para no dar quórum y el pedido de un colectivero: "Da quórum para el presupuesto, garca"

La marcha nacional universitaria, que fue convocada por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y que fue replicada en todo el país tuvo varias repercusiones horas después cuando diputados de Unión por la Patria invitaron al cuerpo legislativo a discutir el presupuesto universitario pero, para sorpresa de ese cuerpo político, no hubo quórum.

Varios funcionarios de La Libertad Avanza se mostraron en total disconformidad con que figuras políticas del peronismo asistan a la manifestación y lo hicieron saber como el mismísimo presidente de la Nación Javier Milei a través de un comunicado posteado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Publicación del Presidente

Las repercusiones libertarias en contra de la manifestación universitaria no sorprendieron en cuando a luego no brindar quórum para la sesión de presupuesto universitario. Lo que sí llamó poderosamente la atención fue que algunos funcionarios como Rodrigo de Loredo que escribió un manifiesto en sus redes sociales el día del estudiantazo pero luego no dio quórum en la sesión ¿Para la foto sí pero para tratar el tema en Diputados, no?

La respuesta a esa pregunta se contesta sola. En las afueras del Congreso e interceptado por las cámaras de televisión, De Loredo fue consultado sobre la decisión política de no bajar al recinto a tratar el presupuesto universitario pero tampoco la recomposición salarial a jubilados ni la devolución del FONID para los trabajadores de la educación.

Rodrigo de Loredo

De Loredo contestó con una pregunta: "En esta sesión se podía resolver el problema central que es el problema educativo?, dijo y añadió: "No podía resolverlo", dijo contundentemente aunque varios periodistas se lo replicaron.

Además, contestó: "Un sector político intentando apropiarse de una marcha que excede las banderías políticas convocó a una sesión que no puede resolver el fondo de la cuestión".

Y, teniendo esa postura clara, dejó dicho: "El radicalismo no va a ceder, va a convocar a una reunión especial, va a exigir al Gobierno y va a terminar en una sesión conducente y que resuelve el tema".

Atacando a los diputados de Unión por la Patria, dijo: "Hacer acting político, lo respeto, no me parece mal pero no soluciona los problemas. Nosotros tuvimos una reunión con el radicalismo y digimon 'bueno, en esta Argentina que está blanco o negro, resolvimos que baje un representante del radicalismo a explicar esta postura".

De Loredo no la está pasando bien

"A mí me tratan muy bien en la calle", le contestó campante De Loredo a un periodista le recordó que decenas de personas le gritaron en la cara que debía irse de la marcha universitaria que se llevaba adelante en la jornada del 23 de abril.

El radical, que había llegado con bandera en mano, fue disuadido de quedarse allí después de que varias personas lo increparon al grito de "andate, garca", en la provincia de Córdoba que él representa.

No pasaron ni 24 horas de este apriete popular que De Loredo volvió a sufrir el embate de la clase trabajadora que protege las universidades públicas para promover la movilidad social ascendente.

Mientras decía que los diputados de Unión por la Patria hacían un "acting político", un trabajador chofer de colectivo, le gritó: "Da quórum para el presupuesto, sorete".

Se lo dijo desde el colectivo, gritando y con orgullo. De Loredo no dijo ni media palabra sobre lo que acababa de vivir y siguió su relato.