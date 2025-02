Del "no se es funcionario público las 24 horas" al "no pasarán": la caótica defensa libertaria a Milei

El silencio por parte de los aliados de Javier Milei en las horas posteriores a su dramático impulso a una estafa de criptomonedas en los que logró que inversores perdieran un monto estimado cercano a los 100 millones de dólares, fue una de las demostraciones más concretas de la crisis política que le espera al mandatario. Aunque cuando con el paso de las horas, algunos se animaron a dar la cara con argumentaciones forzadas para garantizar la inocencia de su líder, que lo transformaría en un economista amateur.

Probablemente la versión de que la cuenta de X (ex Twitter) del libertario había sido hackeada, es el mayor reflejo de la ingenuidad de la troupe que pertenece al oficialismo. Es que mientras que la versión no había sido agitada por ninguna fuente oficial -incluso lo desmentían-, una multitud de militantes y dirigentes confiaron en que esa podía ser la única respuesta posible ante semejante situación.

Lilia Lemoine fue una de las que salió a desmentir el presunto hackeo tras la estafa cripto que impulsó Javier Milei.

Tuvo que salir la diputada nacional Lilia Lemoine con un contundente "para que quede claro, no es un hackeo". Y lo hizo después de las 21 de la Argentina, cuando ya había estallado por los aires el proyecto de $Libra. El gesto, considerado por muchos como una palada de tierra de la cosplayer hacia su referente e impulsor, fue la primera aparición de alguien del círculo interno de Milei para dar señales de vida.

Luego fue el turno del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien soltó una frase sin ninguna carga o definición técnica que pueda servir de apoyo, sino con un posteo genérico que bien podría haberse hecho durante cualquier día de su gestión: "El presidente Milei es lo mejor que le pasó al país en 100 años. Fin". El silencio de los días siguientes, hizo dudar con respecto a qué se refería con la palabra "Fin". Antes había sido uno de los que publicó la disculpa pública del presidente.

El tuit de Luis "Toto" Caputo para ¿defender? a Javier Milei tras la estafa cripto que impulsó en redes sociales.

A la hora de argumentaciones forzadas y difíciles de sostener, probablemente la de la diputada nacional Marcela Pagano sea la más inverosímil de todas. Con el fin de evitar el conflicto legal que significa que en representación de su investidura haga este tipo de publicidades no convencionales de negocios cripto, aseguró que "no se es funcionario público las 24 horas".

"Les dejo un fallo: 'se requiere no sólo la verificación del carácter de funcionario público, sino que también se debe constatar que el mismo se encuentre, al momento del hecho, ejerciendo la función pública que le es propia, extremo que no sucede en los hechos de la causa'. DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas. Causa Nro.: 22323-02-CC/2009. Autos: L. , G. s/ inf. art(s). 149 bis C.P.. Sala II. Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Sergio Delgado 04-05-2012", escribió después, en un claro desconocimiento de los deberes como funcionario público que tiene la máxima autoridad del Poder Ejecutivo nacional argentino.

El tuit de Marcela Pagano en defensa de la cripto que impulsó Javier Milei y que derivó en un escándalo internacional.

"El presidente no twiteó en nombre del Estado Nacional, sino que menciona un proyecto privado. Tampoco el tuit menciona contratación alguna por parte del Estado, ni ninguno de sus organismos descentralizados. Son personas comunes con responsabilidades extraordinarias cuando ejercen su cargo. Seamos serios en los conceptos", pidió en defensa del hombre que la acercó a la política y la alejó del periodismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de los que impulsó el tuit de Milei detrás de $Libra. Fiel a su estilo, lo borró a las pocas horas cuando estalló el escándalo. Quizás fue por eso que fue uno de los que debió salir a apuntalar el relato oficialista en el medio de la crisis política más grande que atravesó la gestión libertaria hasta el momento.

El tuit de Martín Menem tras la estafa cripto que impulsó Javier Milei.

"Nos atacan porque venimos por sus privilegios desde el 10 de diciembre de 2023. Todos los días les volteamos un kiosko, un curro, etc. Se les terminan. No lo pueden tolerar. Este año hay elecciones y son capaces de cualquier cosa. ¡No pasarán!", cuestionó el sobrino del ex presidente. Lo cierto es que lo escrito parece sacado de un chat de inteligencia artificial, ya que por un lado argumenta desde el lugar de "ustedes son peores", sino que además utiliza consignas completamente opuestas a las del argot liberal.

La consigna "no pasarán" se inmortalizó durante la Guerra Civil Española en la que cual los defensores de la República frenaron de forma heroica a las tropas falangistas de Francisco Franco en el Río Ebro durante mucho tiempo. Es cierto que en aquellas épocas el concepto "libertario" no había sido subvertido y pertenecía a las masivas tropas anarquistas que pelearon contra el fascismo. Pero usarlo en este contexto, habla de la desorientación dentro de los propios de Milei.

Federico Sturzenegger y su particular defensa de Javier Milei, tras el escándalo por la criptomoneda $Libra.

Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado y monje negro que atravesó varias crisis económicas y políticas cuando estuvo cerca de la gestión pública, también se refirió al escándalo. Aunque también lo hizo de una forma que llamó mucho la atención. Lo único que utilizó para referirse al escándalo, fue el principio de su posteo. Luego de eso, habló de cosas que se vienen en su gestión, en una claro evite de meterse en temas complicados.

"Mientras los responsables de vender dólares a $300 cuando valía $1200 critican al presidente por presuntos actos de una empresa privada, el presidente sigue trabajando como todos los días. El Decreto 101/25 publicado hoy con firmas de Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, impulsa una importante desregulación en la comercialización, tanto externa como interna de fertilizantes, uno de los insumos claves para el país", soltó sin ponerse colorado. Lo hizo tres minutos antes de las 8 de este lunes.

Javier Milei en el Tech Forum Argentina junto a algunos de los impulsores de $Libra.

La línea de quedarse en silencio hasta que pase el temblor fue aniquilada por la comunidad internacional. Mientras que el ejército de trolls oficialistas hizo lo posible para que el tema no crezca en lo nacional, cientas de cuentas especialistas en cripto e inversiones a nivel mundial rechazaron lo que ocurrió con Milei. Esa imagen que aseguraba generar alrededor del globo, cayó como un castillo de naipes.