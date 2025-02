Hayden Davis se desmarcó del escándalo cripto de Milei: "Fue un experimento que salió mal, soy la víctima"

La reciente promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei desató un escándalo de proporciones internacionales, dejando en evidencia no solo una preocupante irresponsabilidad institucional, sino también una serie de maniobras especulativas que beneficiaron a unos pocos y arruinaron a cientos de inversores. En un episodio tan vertiginoso como indignante, el mandatario anunció en sus redes sociales la supuesta innovación que traería esta criptomoneda a la economía argentina. Cinco horas después, y tras el aluvión de críticas y sospechas, borró su mensaje asegurando que en realidad no estaba informado sobre la operatoria.

Lo ocurrido provocó una estampida especulativa que disparó el precio de $LIBRA en más de un 1000% en cuestión de minutos. Quienes adquirieron el token en sus primeras horas lograron venderlo con ganancias millonarias. Sin embargo, la reacción en cadena generada por el tuit presidencial atrajo a inversores novatos que, al confiar en la publicación de Milei, compraron cuando el activo alcanzaba su punto máximo de valor, solo para ver cómo se desplomaba cuando el mandatario se desdijo, perdiendo así todo su capital.

El principal interrogante que emerge de este caos financiero es si hubo personas con información privilegiada que se beneficiaron deliberadamente de la volatilidad creada por el mensaje presidencial. La blockchain, a pesar de su transparencia, no permite identificar con exactitud a los responsables de estas maniobras, pero el pánico y la confusión sembrados en el mercado dejan claro que la falta de regulación y la improvisación del Gobierno pueden ser letales para los inversores desprevenidos. Uno de los nombres clave en este episodio es Hayden Mark Davis, identificado como una de las figuras detrás de $LIBRA y fundador de Kelsier Ventures.

Davis, quien sorprendentemente carece de antecedentes digitales verificables en el mundo cripto, aseguró ser "una víctima" de la situación y ofreció reembolsar el dinero perdido por los inversores. Sin embargo, condicionó esta devolución a que el equipo de Milei se comunique con él, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el destino de los fondos. "Temo por mi vida", confesó en diálogo con Stephen Findeisen, un youtuber de EEUU vinculado al mundo cripto. "Es un plan que salió mal con US$ 100 millones en el colchón esperando qué hacer. Esto se suponía que iba a ser un experimento", aseguró.

La moneda de Milei se desplomó

Davis también reveló que dos empresarios argentinos, "Manuel" y "Mauricio", estuvieron vinculados con el lanzamiento del token. Según distintos informes, estos nombres corresponden a Manuel Torres Godoy y Mauricio Novelli, creadores del Tech Forum Argentina, un evento al que el propio Milei asistió previamente. Esto plantea una pregunta ineludible: ¿se trata de una cadena de casualidades o estamos frente a un caso de colusión encubierta? "Milei tiene un profundo deseo de hacer todo público. Todas las transacciones financieras del país quiere tokenizarlas", dijo Davis en esta suerte de descargo con el que intentó desligar al presidente.

Lo cierto es que si algo queda claro en este episodio, es la irresponsabilidad de un mandatario que, sin el más mínimo rigor, utilizó su poder de comunicación para alterar mercados y poner en riesgo la estabilidad financiera de sus ciudadanos. Milei, quien manifestó reiteradas veces su interés por la tecnología blockchain, se vio obligado a dar marcha atrás en un intento de minimizar el escándalo, pero el daño ya estaba hecho. "La idea era experimentar con esto y ver qué pasa. La apoyaba pero no es que la $LIBRA iba a ser su moneda meme oficial, hay que dejar claro eso", añadió el cerebro detrás de $LIBRA.

El hecho de que un jefe de Estado promueva una criptomoneda sin una evaluación previa, y sin entender sus implicaciones, no solo pone en riesgo la confianza en el sistema financiero, sino que también sienta un peligroso precedente. La ausencia de una regulación clara en el ecosistema cripto permite que situaciones como esta se repitan, dejando expuestos a los inversores ante fraudes y burbujas especulativas. De acuerdo con Davis, el libertario no se benefició económicamente del lanzamiento y destacó que planea respaldar la moneda en una próxima entrevista. "(Milei) La apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial", declaró.

El posteo de Milei

El escándalo de $LIBRA expone con crudeza la falta de responsabilidad de Javier Milei en el manejo de la economía y su influencia sobre los mercados. Mientras unos pocos se enriquecieron con la volatilidad creada por su tuit, cientos de inversores vieron evaporarse sus ahorros en cuestión de horas. "Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico. "Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero", sostuvo Davis

Milei salió a "aclarar" lo sucedido con su criptomoneda.

La falta de explicaciones claras y la opacidad en torno a los actores implicados solo refuerzan la sensación de que este episodio no es más que una muestra de cómo la especulación y la desregulación pueden convertirse en armas de doble filo cuando son manejadas de forma irresponsable desde el propio poder Ejecutivo. "Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros", sentenció Davis.