Criptogate: el escándalo hundió la credibilidad de Milei y golpeó de lleno al ecosistema cripto

El presidente Javier Milei enfrenta su primera gran crisis de credibilidad tras la polémica generada por la promoción en redes sociales de la criptomoneda $LIBRA. En un episodio que ya se conoce como "Criptogate", el mandatario compartió un mensaje en su cuenta oficial recomendando el activo digital, sin advertir sobre sus riesgos ni brindar detalles claros sobre su legitimidad. La comunidad cripto, reconocida por su escepticismo y rigurosidad, no tardó en cuestionar la publicación, y en pocas horas el tema se convirtió en tendencia en redes sociales. Cuatro horas después del posteo, y ante la avalancha de críticas, Milei decidió borrar su mensaje.

El "Criptogate" sacudió a Javier Milei en redes sociales

Pero el daño ya estaba hecho. Según un informe de Monitor Digital, el escándalo dominó el 60% de la conversación en redes sobre el presidente en las 48 horas posteriores, relegando al resto de los temas a un segundo plano. En los medios de comunicación, el impacto fue aún mayor: el 65% de las publicaciones referidas a Milei en esos dos días estuvieron centradas en la controversia, un nivel de exposición negativa inédito desde su asunción. El informe también señala que, tras el escándalo, la negatividad en redes sobre Milei aumentó un 14%, llevando el promedio de menciones a la categoría de "pésimo".

El posteo de Milei

En los medios, la cobertura se volvió más crítica y consolidó el discurso de un presidente imprudente, que no mide las consecuencias de sus acciones. El "Criptogate" no solo golpeó la imagen de Milei, sino que también afectó la percepción general sobre las criptomonedas. Según Monitor Digital, las menciones a estos activos en redes crecieron un 225% en febrero, alcanzando más de 300.000 interacciones, cuando en meses anteriores no llegaban a las 100.000. Sin embargo, este aumento no fue positivo: el sentimiento sobre las criptomonedas cayó a la categoría de "muy mala" en redes y "mala" en los medios, una tendencia que no se registraba desde hace meses.

Milei salió a "aclarar" lo sucedido con su criptomoneda.

Para un presidente que hizo del discurso libertario y de la desregulación financiera su bandera, este escándalo representa un golpe certero. Su base de seguidores más acérrimos, muchos de los cuales defienden las criptomonedas como un símbolo de libertad económica, se encuentra ahora dividida entre quienes intentan minimizar el hecho y quienes ven en esto una traición a sus principios. La incertidumbre sobre el impacto a largo plazo de esta crisis aún está abierta. Lo que es seguro es que, en el fragilizado escenario político y económico argentino, la imagen de Milei sufre un desgaste acelerado, y recuperar la confianza perdida no será tarea fácil.