Edgardo Kueider y su última bala de plata: allanamientos en sus despachos y un amparo para revertir su expulsión

La reciente expulsión de Edgardo Kueider del Senado de la Nación desató una controversia política y legal que promete marcar un precedente en la política. El ahora ex senador enfrenta acusaciones de contrabando, su detención en Paraguay, allanamientos en sus despachos y un recurso de amparo que busca revertir su destitución. El Senado votó su expulsión con una contundente mayoría: 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención. La decisión fue tomada tras conocerse su detención en Paraguay, acusado de intentar ingresar ilegalmente al país 211.000 dólares no declarados. Sin embargo, el procedimiento no estuvo exento de polémicas.

Victoria Villarruel

La sesión fue presidida por Victoria Villarruel, pero según sus propios colegas dentro de la Libertad Avanza, la vicepresidenta de la Nación encabezó la sesión en un momento en que, por el viaje del presidente Javier Milei a Italia, debería haber asumido la jefatura del Poder Ejecutivo. Este hecho generó cuestionamientos por parte de la defensa de Kueider, que argumenta que Villarruel debía haber asumido como Presidenta de la Nación en ausencia de Milei, lo que habría invalidado su rol en la sesión. De acuerdo con el reglamento, en estos casos debería haber intervenido el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

En este contexto, Maximiliano Ruiz, abogado de Kueider, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 6, a cargo de Enrique Lavié Pico. La defensa sostiene que la sesión careció de legitimidad debido a estas supuestas irregularidades, lo que pone en cuestión la validez del proceso de expulsión. Si el recurso prospera, podría forzar a realizar nuevamente la sesión, una situación que el oficialismo busca evitar. Paralelamente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de los despachos que Kueider ocupaba en el Palacio Legislativo y en el anexo conocido como "La Caja".

El senador Edgardo Kueider presentó un recurso de amparo

Estos procedimientos se llevaron a cabo en el marco de otra causa en la que el ex senador está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Los operativos incluyeron 13 allanamientos en propiedades vinculadas a Kueider, entre ellas un departamento en Recoleta y domicilios en Entre Ríos, su provincia natal. Entre los lugares allanados se encuentra la casa de su ex pareja en Concordia. Además, su secretaria, Iara Guinsel Costa, detenida junto a él en Paraguay, también está siendo investigada por presuntos vínculos con actividades ilícitas relacionadas con una sociedad que sería del ahora flamante ex senador Kueider.

Sandra Arroyo Salgado ordenó que se allane el despacho de Edgardo Kueider

La expulsión de Kueider no solo impactó en su carrera política, sino que también evidenció tensiones entre los bloques del Senado. Aunque La Libertad Avanza intentó contener la expulsión y pupuso, en su lugar, una suspensión hasta marzo, finalmente se alineó con el kirchnerismo. Por su parte, 11 de los 12 senadores de la UCR y 4 de los 7 del PRO votaron a favor de la salida de Kueider. La situación de Kueider es compleja y su futuro político pende de un hilo. Por un lado, enfrenta procesos judiciales en dos países. Por el otro, el recurso de amparo podría darle una última oportunidad para defender su banca en el Senado.