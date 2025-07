La Joaqui tuvo que tomar una fuerte decisión tras su accidente en Milán

La Joaqui, una de las artistas más queridas de la música argentina, vivió una noche que quedará marcada en su carrera, no solo por su entrega en el escenario, sino también por un inesperado accidente que puso a prueba su fortaleza. Durante su presentación en el prestigioso Milano Latin Festival 2025, la cantante sufrió una lesión que podría haber detenido su gira europea, pero su decisión fue clara: seguir adelante.

El incidente ocurrió en Rho, una ciudad cercana a Milán, donde cientos de fanáticos se habían congregado para disfrutar del show de la artista. Pero no todo le salió como quería: en medio de una coreografía, un mal movimiento terminó en una dislocación de clavícula que obligó a interrumpir momentáneamente el espectáculo.

La Joaqui

Sin embargo, lejos de dejarse vencer por el dolor, La Joaqui demostró que su compromiso con sus fans está por encima de cualquier dolor físico. Minutos después del show, la cantante compartió imágenes desde el interior de una ambulancia, aún con su outfit rojo brillante que había deslumbrado sobre el escenario.

A pesar de la situación, no perdió el buen humor y escribió: "Creo que me pasé de feliz". Más tarde, contó: "Estoy bien, solo me disloqué la clavícula. Toda la gente del festival nos colaboró un montón, nos llevó al hospital... Las chicas del hospital fueron un amor conmigo pero me olvidé de preguntarles el nombre".

La Joaqui

Conmovida por la atención recibida y el cariño del público, la cantante pidió disculpas por no haber podido dar el show completo como lo había planeado: "Los 40 minutos restantes los hice tiesa porque no quería cortarlo. Quería cumplir, pero tenía mucho dolor ", confesó muy divertida.

La decisión que tomó tras este episodio fue tan fuerte como inspiradora: continuar con su gira europea. Sus próximas fechas incluyen presentaciones en ciudades españolas como Jaén, Málaga y Albacete, donde promete seguir llevando su mezcla única de trap, reguetón y cumbia 420.

La Joaqui

La Joaqui no dejó de bromear incluso en medio de la adversidad. En una historia de Instagram, comentó deslizó que quería ponerle "brillitos al cuello ortopédico para hacerlo más glam". Esta cantante de cumbia no le tema a nada y, después de haberse ganado un Carlos Gardel, parece imparable.