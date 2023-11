"El 55% de los argentinos lo votó exigiendo medidas difíciles": Federico Angelini defendió a Milei

Comenzó la transición del mandato presidencial entre Alberto Fernández y Javier Milei en la Quinta de Olivos y, mientras allí ordenan cuentas y establecen todos los acuerdos protocolares para un traspaso serio, los dirigentes del Pro y Juntos por el Cambio oscilan entre posicionarse como oposición o acompañamiento a las ideas descabelladas del libertario.

Uno de los más comprometidos con este último punto es el vicepresidente del Pro, Federico Angelini, quien aseguró en diálogo con Argenzuela por Radio 10 que hay muchas cosas que su partido no comparte con La Libertad Avanza y que deben discutirse en el Congreso de la Nación. "En las que estemos de acuerdo no tiene sentido ir una por una porque todavía no sucedieron, pero en las que estemos de acuerdo vamos a apoyarla y en las que no le pondremos límites", sentenció.

Federico Angelini.

Consultado por Jorge Rial sobre cuáles son las medidas en las que no están de acuerdo con Milei, el diputado remarcó: "No hay nada más liberal que cuidar y proteger y cumplir con la Constitución Nacional", intentando ser condescendiente con la decisión que tomó Mauricio Macri de Mantener la alianza.

Sin embargo, su justificación no terminó ahí, sino que, además, remarcó que el 55% de las personas que votaron a Milei lo hicieron aún sabiendo que la Argentina va a sufrir un ajuste brutal para después poder entrar en una especie de "primavera económica" en la cual el país se empiece a estabilizar. "Si vos tenés 150% de inflación, no hay ajuste más duro para el bolsillo de los argentinos que ese. Además el 55% de los argentinos que votó a Milei, votó exigiendo que sean las decisiones difíciles que se tomen, y quiero ser muy cuidadoso en esto, las decisiones difíciles que se tomen, se tomen en lo antes posible, que se diga la verdad y que se muestre el camino", insistió Angelini.

"Esa es la mayor exigencia de la gente. Pero saben que ese 55% sabe que la salida no es fácil y que va a ser muy duro solucionar el problema estructural que tiene la Argentina", intentó justificar su respuesta, al tiempo en el que insistió que Sergio Massa le "quitó" plata a los gobernadores y que eso no es responsabilidad del líder libertario.

Al opinar sobre las primeras medidas que debería considerar el mandatario entrante a al Casa Rosada, el Estado debe hacer obras estratégicas, en vez de "llenarte de favores de intendentes y senadores provinciales que son amigos" solamente para intentar ganar las elecciones. "Entonces digo, si vos me preguntás a mí, yo quiero que los pocos recursos que existen en la Argentina, porque estamos en una situación económica grave, que es un dato objetivo ese, vayan a las obras estratégicas para que se pueda garantizar el desarrollo económico del país", remarcó Federico Angelini.

"Si vos me preguntás a mí cuál tiene que ser la prioridad absoluta del presidente Javier Milei, tiene que ser estabilizar la economía y bajar la inflación", remarcó el vicepresidente del Pro, que también se encargó en remarcar que se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores en este proceso, aunque sin mencionar que el presidente electo pretende recortar, por ejemplo, los derechos laborales en cuanto a indemnizaciones y planes de trabajo.

Además, se refirió al derecho a huelga y polemizó sobre las movilizaciones de las organizaciones sociales y los trabajadores por eventuales medidas que pudiera tomar Milei en su mandato: "Si lo hace pacíficamente, sin lugar a dudas, porque alguien que quiera manifestarse, las manifestaciones en el mundo se hacen de manera pacífica. Ahora, si yo tengo que ir a trabajar y vos estás cortando la 9 de julio, ¿por qué tenés más derechos que yo? ¿Por qué vos tenés más derechos que yo? Decime, ¿por qué vos tenés más derechos que yo?", dijo. Cuestionado por Rial sobre el derecho a huelga, remarcó: "Cuando tienen que llegar tarde a laburar porque hay manifestación, que hagan la manifestación, pongan todas las banderas que hay. Ahora, que no me corten mi derecho a circular. Estábamos hablando, ustedes están muy preocupados por la Constitución Nacional. Si Milei viene a romper la Constitución Nacional, eso es violar la Constitución Nacional", insistió, a pesar de que en Argentina el derecho a huelga es absolutamente legal.

Angelini y Mauricio Macri.

Para Federico Angelini, en el mandato de Javier Milei, los trabajadores podrán expresarse en contra de sus medidas porque existe la "libertad de la protesta", siempre y cuando no se prive la "libertad de circulación".

"Hay gente que la va a seguir pasando mal, lamentablemente, y hay que hacer las cosas lo más rápido posible para que esa gente tenga una opción de futuro y que pueda salir adelante", dijo finalmente el diputado del Pro, para intentar defender las ideas del nuevo presidente, Javier Milei.