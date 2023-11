Milei habló sobre su reunión con Alberto, de la llamada del Papa y advirtió: "Voy a hacer un ajuste de shock"

Un poco más tranquilo tras lo que fue una intensa campaña electoral que seguramente dejó secuelas en más de uno, el presidente electo, Javier Milei, recorrió algunos de los medios de comunicación que habían apostado con firmeza a su figura durante su candidatura. Uno de ellos, claro está, fue Neura Media, el medio creado por Alejandro Fantino, donde remarcó que su victoria en el último ballotage representa "la primera vez que gana un candidato que promete ajuste".

Durante su visita, el economista reconoció que la inflación perdurará entre "18 y 24 meses", también insistió en que restringirá la obra pública porque "no hay plata" y dijo que su plan económico será "de shock y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal". "Voy a hacer ajuste de shock y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal", afirmó Milei y advirtió que, en caso de conflictividad social, "va a usar toda la fuerza de la ley porque el orden se respeta".

En ese sentido, el sucesor de Alberto Fernández destacó que "dentro de la ley todo y fuera de la ley nada" y aclaró que el ajuste lo "va a pagar la casta". "Es la primera vez que gana alguien que dice que va a hacer ajuste. No lo va a pagar la gente de bien, lo va a pagar la política, la casta, los empresarios prebendarios, los medios corruptos y los profesionales que dependen de los políticos", expresó mientras, a su vez, remarcaba ó que ese ajuste permitiría el tantas veces prometido "equilibrio fiscal".

Siempre de acuerdo con el líder de La Libertad Avanza (LLA), ese "equilibrio fiscal" será "tremendo" gracias al incremento de los sueldos en dólares y la "caída de la pobreza e indigencia". En otro tramo de su nota con Fantino, quien celebró con bombos y platillos el triunfo del libertario, dijo que "para acomodar la macro (economía) tenemos tiempo; las bombas que nos han dejado plantadas, estoy confiado que la podemos desactivar, pero tenemos plantada una hiper (inflación)".

Javier Milei

El presidente electo criticó la emisión monetaria y sostuvo que "una parte de ella se volcó a la inflación", al graficar: "El día que cortás con la emisión, si no te cae la demanda de dinero, la inflación va a seguir por 18 o 24 meses. La convertibilidad, el programa más exitoso de la historia argentina, tardó 20 meses" en estabilizar la economía.

Al ser consultado por la situación de la obra pública, reiteró su propuesta de eliminarla e impulsó la propuesta de la iniciativa de obra privada al modo chileno. "Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Nosotros no tenemos plata. Que los intendentes busquen la manera de financiarlo", advirtió.

Sobre la conversación que mantuvo con el papa Francisco, quien lo saludó por su triunfo, dijo que el Sumo Pontífice destacó su "coraje de enfrentar con sabiduría a una estructura política". "Una de las cosas que le señalé es que estábamos dispuestos a recibirlo y darle los honores de un jefe de Estado", contó Milei.

Además, advirtió que su deseo es que el Papa regrese a su tierra natal para "darle los honores del jefe de la Iglesia católica". Por eso, ponderó que Bergoglio "es alguien que podría ayudar a pacificar" y "ser alguien para que los políticos entiendan que los que pierden son ellos".

Alberto Fernández, Javier Milei

En otra entrevista, con el economista Manuel Adorni en su canal de Youtube, relató que la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández fue "muy formal" y consideró "valioso" tomar la "experiencia de quien ha estado en el cargo". "Fue una charla muy cordial. Estuvimos un rato largo hablando. Hablamos sobre cuestiones de la transición, de política interna, cosas de política internacional muy importantes y después estuvimos hablando mucho de la cuestión social", indicó Milei.

De hecho, el mandatario electo, muy crítico de la gestión de Fernández, definió su charla con el presidente saliente como "muy productiva", Incluso, durante su paso por Neura se permitió bromear de aquel encuentro: "Alberto me hizo un chiste muy simpático, dijo que la escena se parecía a uno de una inmobiliaria que le muestra la casa. Y yo le dije 'soy el nuevo inquilino'. Si estoy diciendo soy el nuevo inquilino, estoy siendo claro. Voy a estar transitoriamente. Esto es un trabajo para mí", relató.

Milei

También alertó que los primeros días de Gobierno serán "duros" por el "ajuste" que realizará y, al ser consultado por la conflictividad social, afirmó que "se aplicará la ley porque no me voy a dejar extorsionar". "No nos vamos a dejar extorsionar por los violentos, que porque tienen un privilegio del Estado", remarcó y cerró: "Te pueden dinamitar todo, porque si cedemos a la extorsión ya no vamos a ser 130 en el ranking mundial, vamos a ser el peor país del mundo", consideró.