"El cambio hoy es Javier": Macri, explotado por la interna del PRO, y el encuentro con Milei y Bullrich en plena guerra

El diputado del PRO Damián Arabia, que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó con dureza al expresidente Mauricio Macri en plena interna del espacio. "Nunca tuve miedo, ni a Macri ni a nadie", afirmó.

Sus dichos llegan tras el escándalo durante la Asamblea del PRO, en la que un sector del partido se retiró del Hotel Abasto luego de que la mayoría de los asistentes impulsara a Martín Yeza como la titularidad del órgano deliberativo, lugar que le correspondía a Bullrich.

"Lo que pasó ayer que fue el incumplimiento de la palabra. Teníamos un acuerdo político de que para no ir a internas partidarias, Macri iba a presidir el Consejo Partidario y Bullrich la Asamblea", contó el legislador en diálogo con Metro 95.1.

"Ese fue el acuerdo para no hundirnos como partido político y ayer, un sector se incumplió la palabra. No quisieron permitir que se llevara adelante lo que habíamos acordado".

"Fueron los que estaban ahí, no sé si por orden (de Macri). Nosotros nos levantamos y nos fuimos, no íbamos a permitir que eso continuara", se escudó, y puntualizó: "Nunca he tenido miedo en mi vida política. Ni a Macri, ni a nadie. Es un tema de dar debates y discusiones".

Para Arabia, "en política no hay jefes" sino "cargos circunstanciales y liderazgos". "Gente uno sigue o no sigue", explicó al tiempo que planteó que el PRO se convirtió en un partido político de gente "que tiene viejas prácticas".

El debate en el partido amarillo gira en torno al rol que tendrán frente al gobierno de Javier Milei: por un lado, la ministra de Seguridad considera que hay que fusionarse con la Libertad Avanza mientras que el exmandatario plantea que hay que mantener la independencia y el espíritu critico.

Al respecto, el diputado bullrichista desarrolló: "El cambio en la Argentina lo está liderando Javier Milei y nosotros cuando quedamos afuera del balotaje, hicimos un contrato con la sociedad, dijimos que entre cambio y continuidad estamos con el cambio".

"Ese camino no es corto, ni rápido. Es como cuando empezas a hacer deporte. No alcanza con salir a correr una mañana, listo, ya está. Esto requiere de constancia, esfuerzos, ir para adelante", puntualizó.

Por último, el referente amarillo aseguró que la sociedad pasó la parte "del desierto, del esfuerzo que hacía falta" y prometió que "ahora se empiezan a ver los frutos".

"Por primera vez en décadas la inflación está bajando, empezamos a ver una recuperación real. Tenemos que seguir por el camino", concluyó.

Macri, estallado por su propia interna y las críticas a Milei, viajará para el Pacto de Mayo

Pese a las recientes tensiones y reclamos de Macri a Milei, el ex mandatario, quien ahora está en Madrid, participará de la ceremonia en Tucumán, señalaron en el Gobierno, que además dan por sentado que será el único ex presidente presente.

Se cursaron invitaciones a todos los antecesores de Milei, pero Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde no participarán. Incluso se notificó a María Estela Martínez de Perón, quien tiene 93 años (reside desde 1981 en Madrid y no visita la Argentina desde 1994) y tampoco asistirá.

En lo que refiere a los gobernadores, los más opositores a la gestión libertaria son los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los tres primeros ya dijeron que no asistirán y los otros dos aún no se pronunciaron pero se observa poco probable que den el presente. De hecho, Melella sugirió que no irá.

Todos los demás, pese a que varios de ellos tuvieron cruces con la Nación sobre todo por el giro de fondos, serían de la partida en Tucumán, confían en el Gobierno de Milei.

Las invitaciones a asistir a la ceremonia abarcan también a legisladores, referentes sindicales, empresarios y los integrantes de la Corte Suprema.

Sin embargo, a la CGT hasta este jueves no había llegado ninguna invitación: "No hay invitación hasta hoy. Por lo tanto...", le dijo el secretario de Prensa de la central obrera, Jorge Sola.

Este lunes por la noche en Tucumán, luego de entonar las estrofas del himno nacional, los gobernadores presentes y el Presidente imprimarán su firma en el acta que consta de 10 puntos y obtendrán una fotografía de unidad en el marco de la ceremonia.