El día después: Facundo Manes denunció penalmente a Santiago Caputo por "amenazas coactivas"

"Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda", habría sido una de las frases textuales que el megasesor Santiago Caputo le soltó en la cara al diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes en el cruce que tuvieron en el Congreso Nacional tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindó el presidente Javier Milei, de acuerdo a la denuncia que realizó el legislador el último martes.

"Vengo a promover formal denuncia penal en los términos establecidos por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación contra el señor Santiago Luis Caputo por el delito de amenazas coactivas", se precisó en el documento legal de 21 carillas que presentó Manes. "Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón: '¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!'. Según me refirió inmediatamente el diputado PAblo Juliano -a mi lado- y que escuchó mejor, el señor Santiago Caputo me dijo 'te voy a hacer mierda'", recordó el radical en su declaración testimonial.

Lo cierto es que desde el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), salieron a desmentir los hechos y hasta intentaron dar vuelta todo lo que fue visto por millones a través de los videos filtrados viralizados. "No hay una prueba. Ni un video que le dé valor a los dichos. La denuncia falsa es delito", soltaron ante el diario Clarín, y agregaron que el diputado "cometió un delito de flagrancia porque mintió en el Congreso".

Facundo Manes es diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) que se destacó por haberle votado todo a Javier Milei.

Mientras tanto, Manes denunció que hasta fue golpeado por el grupo que se acercó con Caputo, entre los que se encontraba el influencer Fran Fijap, un provocador que ya corrió y se refugió con la Policía en varias manifestaciones en las que se presentó para amedrentar a quienes protestaban. El radical detalló que recibió "cortitos" en la zona renal y pidió que se abra una "urgente investigación de lo sucedido".

"Una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me 'pechó'. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados 'cortitos'", precisó Manes.

Todo había comenzado cuando Manes se cruzó con el presidente Milei y le mostró una Constitución Nacional. "Comencé a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observé a varias personas en uno de dichos palcos", recordó el legislador.

Santiago Caputo sigue en el centro de la escena tras su irrupción en la nota que Milei le dio a TN.

"Todos desaforados, me gritaban e, incluso, éste último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos (y al señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la Constitución argentina", remarcó Manes. "¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!", aseguró que le dijo Caputo.

Tras terminar Milei el discurso, Manes tomó "uno de los pasillos de salida" y fue "abordado por Jazmín Bullorini, periodista del diario Clarín". Ella le preguntó por su "impresión de las palabras del Presidente". Allí fue que se acercó Caputo "rodeado de varias personas". "Se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil", repasó.

En ese momento, según la denuncia, Caputo acercó su boca al oído de Manes y le dijo "en tono amenazante" unas palabras: "Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio". "Yo estoy limpio", respondió el radical. "Vos no me conoces a mí", le aseguró el asesor. "Yo te conozco", afirmó el neurólogo. "Ya me vas a conocer a mí", sostuvo finalmente el rubio integrante del triángulo de hierro presidencial.

A Fran Fijap lo ayudaron policías de civil durante una de las últimas movilizaciones a las que fue a provocar.

"¿Por qué me amenazas?", le preguntó Manes mientras Caputo se iba dándole dos palmadas fuertes y groseras en el pecho. "Estas frases -intimidatorias y amenazantes- ya las había escuchado cuando gritaba desde el palco. Me refiero a expresiones como 'Ya vas a saber quién soy' y otras por el estilo", repitió el radical. Esto fue justo antes de los golpes que aseguró haber recibido.

Manes también presentó videos "donde se percibe nítidamente el tono y el mensaje expresado" por Caputo. Además, volvió a señalar que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le dijo que "Esto no puede pasar", algo que el sobrino del ex presidente prefirió negar, para no seguir diezmando la imagen del megaasesor.