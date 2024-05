El fetiche sexual de Milei: "Me mandaba de cinco a siete videos porno todos los días"

No hace mucho, el presidente Javier Milei hacía alarde de sus "dotes" sexuales al contar que participó "de varios tríos sexuales". "El 90 por ciento fueron dos mujeres conmigo", aseguró. Al mismo tiempo, sostuvo que es profesor de "tantra" y explicó que puede estar "tres meses sin eyacular". Ahora, otro dato de la vida íntima del mandatario libertario trascendió y es uno poco feliz: "Milei me mandaba de cinco a siete videos porno, todos los días".

Quien habla no es otro que el ex boxeador Gonzalo "El Patón" Basile, quien en una charla con Diego Moranzoni no sólo reveló que el líder de la Libertad Avanza (LLA) le mandaba material subido de tono por WhatsApp, sino que redobló la apuesta y le mostró las pruebas al conductor. El video de la entrevista que se viralizó a través de las redes sociales arranca con Moranzoni afirmando a los gritos: "¡El actual presidente te mandaba a las tres de la mañana videos porno!".

A partir de esta afirmación, las cámaras rápidamente enfocaron al ex peleador que completó la información: "No uno, de cinco a siete. ¡Todos los días! No lo conté en ningún lado...Entre las tres y las cinco de la mañana, seis o siete mensajes". "¿Milei? ¿Y qué te decía?", le preguntó el conductor del ciclo "Ensobrados" casi de inmediato, a lo que el Patón respondió: "Sí, videos pornográficos. Al otro día de vuelta, cinco o seis WhatsApp a las cuatro de la mañana, el mismo teléfono".

El ex pugilista contó además cuál fue la excusa que le dio el actual presidente cuando le pidió que le dejara de enviar videos triple equis porque tenía "nenes chiquitos". "Le dije ´no compañero, no pongas más esto. Yo tengo nenes chiquitos´. Me dijo: ´No, lo que pasa es que son cadenas´. Entonces le digo ´eliminame de las cadenas´". Esta no es la primera vez que los gustos sexuales, en las que se incluye esta afición o gusto por los videos porno, de Milei trascienden.

En 2018, el economista tuvo una misteriosa confesión sexual durante el programa que Andy Kusnetzoff tenía por la pantalla de Telefe. "Tengo 47 años y participé de varios tríos sexuales, en el 90 por ciento fueron dos mujeres conmigo", disparó, al tiempo que reveló que además era profesor de tantra. En ese sentido, el "León" relató que "en el Tantra quien tarda menos de 45 minutos en eyacular es considerado un eyaculador precoz", y reveló el llamativo apodo que le dieron: "Me dicen vaca mala". Cuando el conductor indagó por ese sobrenombre, el libertario respondió con otra pregunta: "¿Y qué es lo que da la vaca?". "Puedo estar tres meses sin eyacular", agregó.