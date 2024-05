Adorni ninguneó el triple crimen en Barracas, intentó bajarle el precio y aseguró que el término "lesbicidio" no existe

Luego del terrible ataque lesboodiante a cuatro mujeres que vivían en una pensión familiar del barrio porteño de Barracas, que terminó con tres de ellas fallecidas, el vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, fue motivo de burlas y repudio luego de que la diputada nacional Romina del Plá le exhibiera que la Real Academia Española (RAE) acepta el término "lesbicidio", al contrario de lo que había afirmado el funcionario, quien desde que se dio el crimen intentó bajarle el precio y ningunearlo.

"El vocero presidencial se ampara en la RAE para desconocer la responsabilidad del Estado frente a cada uno de estos crímenes. Dejen de amparar los crímenes de odio y devuelvan el presupuesto que recortaron", tuiteó la legisladora nacional del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). Debajo de sus palabras estaba la "RAE consulta" que afirmaba que "'Lesbicidio/lesbocidio' son neologismos bien formados que se documentan para aludir al asesinato de una mujer lesbiana por su orientación sexual".

La tapada de boca de la diputada nacional Romina del Plá al vocero negacionista de los crímenes de odio Manuel Adorni.

El vocero, quien parece que no se informó respecto al aberrante crimen, ya que el agresor Justo Fernando Barrientos, de 62 años, les gritó a las víctimas "lesbianas de mierda" mientras arrojaba la bomba molotov que derivó en el incendio y muerte de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, había escrito antes: "Estimada Romina: La palabra 'lesbicidio' no está registrada en el Diccionario (de la RAE)".

El tuit del vocero era en respuesta a otra publicación de la dirigente del Partido Obrero (PO). "Todo mi repudio a las declaraciones de Adorni. Hablamos de lesbicidio porque es un crimen de odio contra la comunidad LGBT y agravado por el ajuste y el recorte en presupuesto de género que empeora las condiciones de vida de las disidencias", había escrito la diputada para contestarle a las declaraciones del vocero en la última conferencia de prensa que dio desde la Casa Rosada.

Romina del Plá y el cruce con el vocero Manuel Adorni.

"La definición cae por su propio peso. Queda claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Efectivamente, cualquier atentado que haya sobre... la verdad es que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo. La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea. Que alguien tire una bomba molotov, en este caso, contra estas cuatro personas, que podrían haber sido más. Nos parece absolutamente terrible y repudiable", deslizó Adorni en la conferencia.

"Nosotros no nos focalizamos en que sólo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable, y la violencia en general también", comparó el vocero sin datos para ofrecer, como es habitual en su estilo comunicacional. "Me parece muy injusto sólo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufren, y hay muchas mujeres y hombres que sufren violencia, y son cosas que no pueden seguir pasando", agregó.

Es evidente que los millones de pesos que cobra por mes Adorni no son simplemente para realizar declaraciones incomprobables y provocaciones compulsivas que corren los ejes de las discusiones para que los temas no avancen. Los hechos ya demuestran que, detrás de su función, se encuentra una tarea que excede a su cargo: la de "adoctrinar" a la audiencia para que no crea en la realidad, sino en el relato reaccionario que ofrecen desde La Libertad Avanza (LLA).