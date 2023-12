El Gabinete de Milei: quién es Martin Menem y todos los confirmados (hasta el momento)

Los nombres que maneja el presidente electo Javier Milei resuenan de épocas desordenadas de la Argentina, algunos, porque son amigos de Mauricio Macri y otros, porque son un anticipo del modelo de política económica que pretende imponer a partir del 10 de diciembre.

Entre los nombres que más resonaron, de forma poco sorpresiva sin embargo, fue el de Martín Menem, el riojano elegido por el líder de La Libertad Avanza para que presida la Cámara de Diputados. Hace una semana, parecía que "el león" coqueteaba con el Pro, al considerar a Cristian Ritondo -por influencias de Mauricio Macri- y también le hacía "ojitos" al peronismo disidente, con Florencio Randazzo, por su buena relación con Guillermo Francos.

Martin Menem.

Pero, ¿quién es Martín Menem? El elegido presidente de la Cámara de Diputados que tiene un rol clave para negociar con los otros partidos es hijo de Eduardo Menem, senador nacional por más de 20 años, y sobrino de Carlos Saúl, que gobernó dos veces La Rioja y presidió la Nación durante 10 años.

El diputado decidió abocarse a la política hace tan sólo dos años, de la mano de Javier Milei -quien también está activo políticamente desde 2021- luego de haberlo conocido años atrás por su actividad privada. Hasta entonces, se había recibido de abogado y se dedicaba exclusivamente al mundo empresarial. "Es el mejor representa del Federalismo, hace mucho tiempo que la Cámara no la preside alguien del Interior del país", expresó Rodolfo Eiben, un diputado norteño tras conocer la noticia.

El Gabinete poco heterogéneo y ortodoxo de Milei: idas y vueltas, ninguna sorpresa

Entre los nombres de los confirmados en el gabinete económico, resonó el de Pablo Lavigne como nuevo secretario de Comercio del próximo mandato. Además, Joaquin Cottani, será el nuevo funcionario de Economía, anunciado por Luis Caputo, futuro titular de la cartera de Economía.

"¡Bienvenido Joaquín Cottani al equipo! Excelente economista, gran persona, y uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del 90", escribió el futuro ministro de economía en sus redes sociales, en referencia a los años en que el funcionario ocupó el cargo de subsecretario de Financiamiento en 1991, en la gestión de Domingo Cavallo.

Por otro lado, Patricia Bullrich finalmente agarró un Ministerio. Tras una larga conversación con Javier Milei y la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se decidió por la cartera de Seguridad y lo anunció orgullosa en su cuenta de X (ex Twitter): "Es simple: el que las hace, las paga". Allí, además, le agradeció al presidente electo por la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad. "Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca", recalcó.

Milei y Bullrich

Además, los confirmados también son Guillermo Ferraro, como Ministro de Infraestructura; la hermana del presidente electo, Karina Milei, como secretaria general de la Presidencia; Nicolás Posse como Jefe de Gabinete, y Mariano Cúneo Libarona en Justicia.

Las grandes dudas en el esquema libertario son el rol que podría ocupar el presidente del Banco Nación, Federico Sturzenegger, quien estaría a cargo de Modernización, con la promesa de aplicar el recorte prometido por el propio Javier Milei, mientras que la figura que presidirá el Banco Central sigue siendo una incógnita, ya que el encargado estará dedicado únicamente a cerrar la entidad monetaria.