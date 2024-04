El Gobierno anunció un acuerdo y las universidades salieron a desmentirlo: "La marcha del 23 va a ser histórica"

Durante las- últimas horas del jueves, el Gobierno anunciaba con bombos y platillos que había llegado a un acuerdo con las autoridades educativas que reclaman aumento presupuestario y preparan una marcha en defensa de la educación pública para el 23 de abril.

De esta manera, desde el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello dieron a conocer la propuesta -en la que aclaran que fue consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)- para la asistencia presupuestaria a las universidades, luego de los reclamos realizados por los rectores de las altas casas de estudios.

Según informaron, se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales.

El comunicado del CIN

Además de esto, el Gobierno adelantó una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661. La propuesta del Poder Ejecutivo advierte que se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para coordinar, de manera conjunta, la aplicación "en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad".

De hecho, el comunicado de la cartera: "Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes". Pero a pesar de todo esto, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron el entendimiento y hablaron de "un anuncio" de la administración libertaria.

UBA.

En este contexto fue que el CIN ratificó la marcha para el 23 de abril y puntualizó que se trató de una propuesta de la administración libertaria que no llegó a buen puerto. A través de un comunicado, las autoridades educativas plantearon que el ofrecimiento notificado a través del Ministerio de Capital Humano "no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno". "Ante la propuesta que acaba de hacer pública el Gobierno nacional a través de los medios de comunicación sobre nuevas medidas de la Secretaria de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informa que no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno", señalaron.

A su vez, insistieron en "el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras". En la misma línea, ratificaron la movilización convocada para el 23 abril señalando que se trata de "una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional".

Recordemos que los rectores de las universidades nacionales públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional habían solicitado al Ejecutivo nacional "mayores canales de dialogo para llegar a un consenso sobre la realidad que vive el sistema educativo universitario" y expresaron que la situación es "grave" por el recorte presupuestario. "Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria", destacaron luego de la decisión de actualizar un 70% las partidas para gastos de funcionamiento durante el mes de mayo.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aclaró que solo se trató de "una propuesta de manera informal".

El propio vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, también salió a través de sus redes sociales a aclarar que solo se trató de "una propuesta de manera informal" y la calificó de insuficiente para mantener el sistema universitario. "No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades. Los gastos de funcionamiento representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación", sentenció.