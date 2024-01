El Gobierno habló de "noticias inexactas" y afirmó que la Ley Ómnibus estará aprobada "a fin de mes"

El vocero de la presidencia de Javier Milei, Manuel Adorni, llevó a cabo una conferencia de prensa en la Casa Rosada donde desmintió los rumores sobre la ausencia de ministros en el Congreso durante el fin de semana e insistió en que los medios de comunicación dieron "muchas noticias inexactas".

"Los ministros van a dar, cada uno en su área, lo que haga falta. Los ministros van a explicarlo en el Congreso", destacó el portavoz, que desmintió categóricamente la información y aseguró, a su vez, que no hay confirmación sobre los días y horarios, pero que se buscará ser eficientes en el máximo tiempo disponible.

Manuel Adorni

Por otro lado, remarcó que la Ley Ómnibus debe ser tratada con urgencia antes de fines de enero y que "no se negocia ningún punto" al respecto. "Quiero destacar el compromiso de todo el gabinete y de los legisladores de la Libertad Avanza en el Congreso para la promulgación de esta ley tal cual fue concebida. Por supuesto estamos convencidos de que esta ley va a ser un punto de inflexión en la decadencia argentina en estos 100 años que venimos arrastrando de malas decisiones y de una política que no estuvo a la altura de las circunstancias", dijo Adorni.

En este mismo sentido, el portavoz de la presidencia insistió: "Ya lo he dicho, no solo yo, sino prácticamente todos los funcionarios del gobierno, la herencia que hemos recibido, el déficit brutal que hemos recibido en las cuentas públicas a 15 puntos del producto, la inflación que veremos cuáles son los números oficiales de diciembre, como dice el presidente Javier Milei, primero los datos, pero entendemos que estará en torno al 30%, además la informalidad laboral, la pobreza, la indigencia y desde ya el aislamiento con el mundo, entre otros aspectos, en materia comercial".

Con respecto a la aprobación de la Ley, Adorni metió algo de presión a quienes insistieron en que no es posible tratar un documento así de extenso en el Congreso en sesiones extraordinarias e insistió en que para finales de enero el tema debe estar resuelto: "Confiamos que este mes va a tener aprobación la ley de la Cámara Baja y bregamos porque claramente se puede entender los que todavía no lo entienden, que nos llama la atención como gente que ha dedicado toda su vida a la política, no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina", insistió y luego prosiguió: "Que sigan todavía cuestionando algunos aspectos que la verdad que en este momento de la Argentina no tiene demasiado sentido hacerlo, insisto, no hay plata pero además tampoco hay tiempo", aseveró.

En cuanto a la residencia presidencial, Adorni confirmó que Milei se trasladará a la Quinta de Olivos a partir de este lunes junto a sus mascotas y que pagará la cuenta del hotel donde se hospeda.

Por otro lado, respecto a la inflación de diciembre, el portavoz aclaró las declaraciones del mandatario, indicando que se logró bajar un tercio la expectativa, aunque reconoció que cualquier nivel de inflación es dañino. "Les confirmo también, lo hemos hablado entiendo el viernes, desde el viernes hubo reuniones, incluso el fin de semana entre los equipos técnicos del FMI, del equipo económico, del Ministerio de Economía y del Banco Central, hoy por la tarde se va a dar la reunión entre el FMI, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Pose y el Ministro de Economía, Luis Caputo", dijo.

Por último, reveló que las empresas estatales delegaron su administración a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, dependiente del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "Entendemos que las empresas públicas no pueden seguir perdiendo plata, es de público conocimiento el déficit que las empresas tienen y lo perjudicial que esto representa acerca del Estado, siempre con la premisa de no permitir o no debemos permitir en esa línea esta toma de esta decisión que 47 millones de argentinos soporten el gasto en empresas que no son eficientes o que no tienen ningún sentido que sigan siendo parte de la estructura pública. Empresas con pérdidas en el sector privado no existen, en el Estado tampoco deberían existir", destacó.