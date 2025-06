Voraz incendio en Monserrat: ocho personas y un perrito fueron salvadas por los Bomberos

Una de las problemáticas más latentes con las que se enfrenta toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la precariedad de las viviendas en las que viven hacinadas decenas de personas en condiciones de total precariedad. El caso del triple lesbicidio en Barracas en el que murieron (Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante) fue el caso que encendió las alarmas sobre el problema habitacional que atraviesa la ciudad pero ahora se suma otro caso: un incendio generalizado en el barrio de Monserrat dejó un saldo de seis personas que tuvieron que ser asistidas.

Durante la fría noche de la madrugada del martes 17 de junio cerca de las cinco de la mañana, se reportaron las primeras llamadas a las autoridades policiales que certificaron que las llamas comenzaron en un edificio tomado en las inmediaciones de Av. Paseo Colón al 500, entre Venezuela y México.

Voraz incendio en Monserrat

Según explicaron Bomberos de la Ciudad, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la Policía, cuando llegaron vieron la peor de las situaciones: los vecinos y vecinas estaban autoevacuándose después de que las llamas -que provenían del segundo piso- empezaran a destruir todo.

La evacuación fue rápida y todavía no se certificaron las causas que dieron inicio a la conflagración del edificio que tiene cinco pisos además de la planta baja y está en situación de completo abandono. Es allí donde gente que no tiene más recursos se dispone a habitar aunque las condiciones sean paupérrimas y hasta corren riesgo de vida.

Según se pudo reconstruir, el fuego sorprendió a los habitantes durante la madrugada mientras dormían y el primer reflejo que tuvieron ocho de las personas afectadas fue trasladarse a la terraza del lugar. Entre ellas había seis adultos y dos menores de edad que fueron puestos a disposición del Grupo Especial de Rescate (GER) para salvaguardar su salud.

Luego de lidiar con las personas que rescataron, once dotaciones de Bomberos (participaron las de San Telmo y Caballito) trabajaron para aplacar el incendio pero también trabajaron nueve ambulancias del SAME.

Al momento, las autoridades reportaron que los trabajos en la zona siguen y Diego Coria, jefe de Bomberos de la Ciudad, explicó: "Seguimos en plena labor operativa, en tanto se trata de establecer las causales del incendio". En la misma línea, ratificó: "Este es un inmueble destinado a casas de inquilinato. El mismo consta de planta baja y cinco pisos. Al arribo de personal de bomberos se pudo comprobar que el fuego se desarrollaba en el segundo piso en forma generalizada".

"Se bifurcan dos grupos operativos, uno se aboca a las tareas de extinción del fuego en el segundo piso y el otro grupo toma contacto con las víctimas que se encontraban en la terraza. Las víctimas ya están a resguardo y están bien ", dijo Coria que confirmó que allí viven alrededor de 40 familias.

En cuanto a las personas evacuadas, explicaron que seis de ellas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía para establecer si estaban o no intoxicados por monóxido de carbono. Fuera de eso, no se registraron heridos de gravedad ni hubo que lamentar ninguna muerte. Dato no menor, los bomberos rescataron a un perrito de 12 años de edad que estaba inconsciente en uno de los pisos. Ahora se encuentra con su dueño y también está fuera de peligro.

Ahora, con el fuego controlado, es personal de Defensa Civil el que evalúa las condiciones edilicias del edificio en Monserrat para constatar que no corra peligro de derrumbe. Y, hasta el momento, no se tiene certeza sobre qué pasará con las 40 familias que viven en ese lugar.