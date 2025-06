Sofi Gonet lanzó galletitas gourmet a $32.000 y las redes no la perdonaron: críticas al sabor, la atención y el "delirio foodie"

Mientras una parte de la población intenta llegar a fin de mes sorteando los recortes del gobierno de Javier Milei, algunos influencers parecen vivir en un mundo paralelo. En este contexto, Sofi Gonet -conocida en redes sociales como "La Reini"- sorprendió a sus seguidores al lanzar su propia línea de galletitas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el precio de sus productos. En los últimos meses, las redes sociales se inundaron de videos de usuarios probando cookies, especialmente en Nueva York.

Inspirada por esta tendencia, la influencer anunció su nuevo emprendimiento gastronómico: "¡Qué emoción! Chicas, después de meses de trabajo al fin les puedo contar mi proyecto más importante y mi sueño hecho realidad porque saben que soy foodie antes que nada en esta vida", escribió en Instagram, acompañando la publicación con una producción de fotos especial para la ocasión.

"La Reini" se metió de lleno en el mundo gastronómico

En colaboración con la marca The NYC Cookie, "La Reini" hizo realidad su sueño. La caja incluye cuatro galletas gourmet, con sabores que reflejan sus gustos personales: maracuyá con merengue, chocolate con merengue, frambuesa con pistacho y doble chip. El precio: $32.000 pesos. La compra puede realizarse a través de su página oficial, donde un botón invita a los usuarios a hacer clic en "Quiero mi caja".

Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos seguidores la felicitaron por animarse a emprender, otros se mostraron indignados por el precio: "¿32 mil pesos? ¿Te pensás que sos la reina de las galletitas?"; "¿Tienen pepitas de oro?"; "No hace falta robar tanto con el precio" o "Me acuerdo cuando hacía videos sobre conciencia social", fueron algunos de los comentarios críticos, en los que se le reprocha haber dejado de lado sus inicios para apuntar a una élite económica.

Sofi Gonet lanzó 4 gustos de cookies a un precio de $32.000 pesos

Desde la página oficial del producto aclararon que las cookies son elaboradas artesanalmente, se entregan frescas, y que en caso de no consumirlas en 48 horas deben refrigerarse o congelarse. También se especifica que la única forma de retirarlas es en un local ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, sobre la calle Ortega y Gasset. Pero la polémica no terminó ahí; y es que una seguidora se acercó al local para comprar la esperada caja y grabó su experiencia, que no fue nada positiva: "Acompáñenme a comprar las cookies de La Reini y ser estafadas", comenzó en su video, donde denunció además haber sido mal atendida por las empleadas.

"Tenía una textura rarísima. Yo me las mandé con unas re ganas pensando que me iban a encantar, pero la textura lo arruinó", relató mientras probaba una de las galletas. En sus conclusiones, fue tajante: "Están crudas. No las recomiendo". Además de cuestionar el sabor y la consistencia, apuntó contra la atención recibida en el local. Así, entre elogios y críticas, el debut gastronómico de "La Reini" se convirtió en tema de debate, en medio de una Argentina marcada por la desigualdad y la sensibilidad social ante los precios.