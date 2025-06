Narcomenudeo, acusaciones y conspiraciones de la noche: Oriana Junco estalló contra Moria Casán tras más de 30 años de amistad

La relación de más 30 años de amistad entre Oriana Junco y la diva Moria Casán, parece haber quedado atrás luego de que la mediática cuestionara con dureza la persona en la que se transformó la vedette. A su vez, contó muchas intimidades no comprobadas sobre narcotráfico que impulsaron fuertes sospechas en su contra. "Después de tanto amor mutuo con Moria, hoy siento asco por este ser inmundo en el que se convirtió, o siempre fue, tengo mis dudas. Más de tres décadas que nos conocemos, siempre estuvimos una para la otra, hace un tiempo que la viste un delincuente, Capri a partir de ahí todo cambió", escribió Junco en su cuenta de X (ex Twitter).

Moria Casán sigue brillando en el teatro.

"Esta señora ya muy adulta mayor, que jamás tuvo códigos de nada y que se cree omnipotente, que cuando murió el marido de Georgina Barbarrosa salió a decir que lo mataron por qué hubo un ajuste de cuentas por cocaína ('El Vasco' era tachero y gran persona consumía como la mayoría del ambiente)", recordó la vedette.

Por otro lado, disparó con munición gruesa cuando remarcó que "esta mujer siniestra que siempre estuvo rodeada de delincuentes con los que hizo negocios bien turbios como con (la ex pareja de Moria, Luis) Vadalá que narcomerudeaban coca y por eso fue la gran pelea entre ellos". "Esta delincuente y chorra que se robó la joya en Paraguay y para salir ella lo metió preso a galo", siguió en referencia a Alexis Sotto, ayudante de "La One".

Las fuertes acusaciones de Oriana Junco contra Moria Casán.

"Y (Luciano) Garbellano que en ese momento era su productor que todo el ambiente le tiene terror (por qué será) un prostituto dueño de Spartacus, un sauna gay donde su cliente favorito era el juez (Norberto) Oyarbide, y que fue quien hizo millonario a este señor miren que este señor va a necesitar robar una joya", atacó Junco. "Más vale que se la quedó ella", acusó , enseguida. "Esta inmundicia de mujer que crió una hija entre delincuentes y faloperos donde la chica tuvo el alcance a todo tipos de drogas y desde los 13 años andaba perdida por los bares gays consumiendo y a la buena de Dios tuvo varios comas alcohólicos", señaló en relación a Sofía Gala.

Luis Vadalá y Moria Casán fueron pareja durante los años 90.

"Como (Mauricio) Macri no quería traerla de Paraguay me puse al hombro una marcha en el Obelisco y así logramos traerla poniéndome en contra al mismísimo presidente que a los pocos meses me llevan presa a mí y esta inmundicia de persona venía a verme a Ezeiza donde estuve presa 22 días", lamentó.

La humillación y ataque de Junco fue inclusive más allá, ya que la acusó de ser la proxeneta que durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, llevaba a las mujeres a la quinta de Olivos para "para enfiestarse por dinero (Madam) con drogas y alcohol donde hubo comas alcohólicos y de drogas".

Moria Casán cuando fue detenida en Paraguay.

"Más que Moria debería llamarse Griselda", cuestionó en referencia a la narcotraficante que protagonizó su propia serie en Netflix. "Porque ¿se acuerdan de su chofer 'Coco'? Nadie sabe dónde está, ¿no? Yo les cuento mientras vivía con ella, él viajaba frecuentemente en los autos de ella llevando cocaína a MDQ para vender y lo agarró la Policía con un auto de ella y un kilo".

Tras tales acusaciones, se espera que la Justicia tome cartas en el asunto y la convoque a ampliar sus testimonios. Sin embargo, hasta el momento no hubo ningún tipo de novedad al respecto.