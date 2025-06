¿Pareja o pajera? El sincericidio de Sabrina Rojas y qué dijo sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Después de ser noticia por su sorpresiva separación de Gabriel "Lechuga" Liñares, Sabrina Rojas volvió a ser noticia, pero esta vez por su sincericidio en redes sociales. Soltera y con ganas de mover un poco el avispero, la modelo encendió el box de preguntas y respuestas en Instagram y... ¿le ganó el inconsciente?

La primera pregunta que decidió responder tenía, como era de esperarse, a Luciano Castro y su actual pareja, Griselda Siciliani, como protagonistas. "¿Cómo es tu relación hoy en día con el padre de tus hijos y con su pareja?", indagó uno de sus 1.3 millones de seguidores..

Las confesiones de Sabrina Rojas en Instagram

Para sorpresa de muchos, en especial de los últimos idas y vueltas mediáticos, la conductora de Pasó en América respondió con un escueto, pero contundente: "Bien, estamos en paz...".

"¿Cómo te llevás en soledad con vos misma?", fue la segunda consulta elegida por la modelo. "No siento soledad. Para nada. No estar en pareja, no es estar en soledad. Es sólo no estar en pajera (Sic)", escribió, tal vez condicionada por el autocorrector del celular o interpelada por las fuerzas de su propio inconsciente.

Sabrina Rojas y el equilibrio entre maternidad y trabajo

Minutos después, cuando muchos de sus seguidores le remarcaron el fallido, Sabrina no titubeó a la hora de tomárselo con humor: "Dicen que me traicionó el inconsciente".

Después de reconocer que tendría sexo en una primera cita, la modelo se tomó su tiempo para responder una de las preguntas más serias que recibió en su inbox: "Consejos para levantar el autoestima y para una post separación".

Sabrina Rojas y Luciano Castro

"Uff, es imposible escribir todo acá. Te digo lo que me resulta a mí. Pero hay que pasar distintas etapas. Lo más fundamental es aceptar que ya está. Una vez que aceptás que por lo que sea se terminó o se tiene que terminar, es ahí cuando ya no esperás y eso (el no esperar nada) de a poco te va sacando la ansiedad", arrancó.

El tiempo, al parecer, sana todas las heridas sentimentales de Rojas. "De a poco te empezás a acostumbrar a esa nueva vida y cuando menos te lo esperás, te das cuenta de que esa 'nueva vida' la estás disfrutando. Y empezás a gustarte y a entender que eso se tenía que terminar. Juro que un día sale el sol y es para siempre", cerró.