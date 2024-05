El gobierno de Javier Milei niega que fue un triple lesbicidio: "La violencia es algo más abarcativo que una cuestión contra un colectivo"

No es libertad, es odio. Seis palabras que resuenan fuerte en el colectivo de lesbianas en toda Latinoamérica. La noticia que tiñó de gris a toda la comunidad fue la confirmación de la muerte de Andrea Amarante, la tercera mujer que murió tras el ataque de odio que sucedió el 13 de mayo en Barracas.

Andrea fue la tercera persona en morir después de Pamela Cobas y Roxana Figueroa que perdieron su vida a causa de las gravísimas quemaduras que les dejó el ataque con bombas molotov que perpetró el principal acusado, Justo Fernando Barrientos ya fue detenido y está a disposición de la Justicia para ser indagado bajo la mirada del juez Edmundo Rabbione, que subroga el Juzgado número 14.

"Fue lesbicidio"

💣Bombita. Sofía Castro Riglos es la cuarta mujer que también fue víctima y todavía lucha por su vida.

El triple crimen se da en el marco de varios conflictos que las cuatro mujeres mantenían con Barrientos y todo indica que el ataque tuvo que ver con la identidad de género de las mujeres que se autopercibían como lesbianas.

La respuesta de Las Fuerzas del Cielo

El caso fue tan conmovedor como movilizante: durante la Feria del libro, decenas de personas del colectivo LGBT aunaron sus voces para gritar "eso no es libertad, es odio", haciendo referencia al gobierno libertario que desde que llegó al poder desfinancia políticas públicas que tienen que ver con la difusión de información y prácticas de formación que evitan y miden los ataques de odio al colectivo.

Consultado en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni expresó: "Las condolencias para la familia, a la de todas las víctimas", dijo rápidamente. Sobre este punto quiso que quede claro: "También por supuesto a las víctimas del episodio particular al que te referís".

Adorni siguió: "La reflexión cae por su propio peso. Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá ni en ninguna parte del mundo", expresó y agregó: "Efectivamente cualquier atentado que haya -la verdad no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo- la verdad es que está mal, es terrible y es repudiable sea contra quien sea".

En nombre de Javier Milei y de todos sus funcionarios, expresó: "Que alguien tire una bomba molotov en este caso sobre estas cuatro personas que podrían haber sido más, nos parece terrible y repudiable".

Javier Milei

Trastabillante e inseguro también dijo: "Lo que se puede hacer es, bueno... (SIC) Nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por el episodio que vos describís como por cualquier otra cosa".

El vocero presidencial dejó clarísima la postura que tiene su arco político: "Nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible porque tenía características particulares. Para nosotros la violencia de género es repudiable y la violencia en general nos parece repudiable".

Piden justicia por el triple lesbicidio de Barracas

Además, dijo: "Me parece muy injusto solo hablar de este episodio solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo más abarcativo que simplemente una cuestión contra de un determinado colectivo y hay mucha gente que lo sufre y hay muchas mujeres y hombres que sufren violencia y no son cosas que puedan seguir pasando".

La respuesta del colectivo LGBT

Llamaron a marchar en Barracas, más precisamente en Plaza Colombia, muy cerca de donde ocurrió el triple lesbicidio: ""El crimen de odio fue por ser lesbianas, y por las condiciones precarias de vivienda. Con la promoción de discursos de odio y de sus políticas contra el acceso a la vivienda, el Estado es responsable", expresaron militantes de Ni Una Menos.

Además, agregaron: "Llamamos al fortalecimiento de la comunidad y al acompañamiento como forma de resistencia contra la violencia política y simbólica".

Invitación a marchar

Ni Una Menos aclaró que la acción se llevará a cabo en Barracas pero que todo el colectivo también debería sumarse pues es una convocatoria "federal y plurinacional". Es por eso que se esperan nuevas concentraciones en distintos puntos del país e incluso en Montevideo (Uruguay) y en Valdivia (Chile), ya se esperan marchas y movilizaciones.