"Eso no es libertad, eso es odio": conmovedora respuesta tras el ataque lesbodiante en Barracas

El pedido de justicia por el ataque de cuatro mujeres lesbianas en Barracas no para. Un hombre de 68 años las atacó tirándoles una bomba molotov mientras dormían en la madrugada del 6 de mayo, más precisamente en el segundo piso de calle Olavarría 1621.

Justo Fernando Barrientos es el único implicado en la causa. Barrientos vivía en el mismo conventillo que Pamela Cobas (52), Mercedes Figueroa (52), Andrea Amarante (42) y Sofía Castro Riglos (49).

El lugar del ataque

Al momento de su detención, Barrientos intentó quitarse la vida auto-infringiéndose heridas en el cuello con una sierra, según se detalló en el informe policial. Actualmente fue dado de alta pero sigue en observaciones.

El episodio terminó con dos víctimas fatales, Pamela Cobas pocas horas después del hecho y se conoció la lamentable noticia de la muerte de Mercedes Figueroa cuando caía la noche del 9 de mayo. Castro Riglos y Amarante siguen luchando por su vida.

💣Bombita. La causa fue caratulada como "homicidio" y la investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14 a cargo del juez Edmundo Rabbione.

Lesbianas pisaron fuerte en la Feria del Libro

Ante el aberrante hecho y la profunda tristeza del ataque lesbodiante, decenas de lesbianas se organizaron para manifestarse en contra de las políticas que van en contra de las identidades disidentes que lleva adelante el presidente Javier Milei atando su voluntad a la del ministro de Economía Luis Caputo.

Así, este grupo de personas copó los pasillos de la Feria del Libro, primero para visibilizar la presentación del libro de poesía "Transbianismo, cuerpo y mutilación" de Sabrina Bölke y luego para repudiar los dichos del escritor Nicolás Márquez que días atrás había expresado un discurso homodiante en el programa de radio de Ernesto Tenembaum.

Nicolás Márquez

Los videos que dejaron esa caminata por los pasillos de la Feria quedarán para la historia, son conmovedores y fuertes. Allí estuvo Eli Trimarchi con un megáfono gritando a viva voz: "Eso no es libertad, eso es odio". BigBang accedió a la palabra de Trimarchi que trabaja como comediante y pertenece al grupo de lesbianxs autoconvocadxs que se manifestó en la Feria del Libro.

Eli cuenta: "La concentración surgió a raíz de un grupo autoconvocado principalmente por lesbianas pero abierto a todes, en el mismo momento de la intervención en la Feria Del Libro estaban haciendo una asamblea virtual a nivel federal para seguir accionando tanto la ayuda a las víctimas como en la visibilización de este tremendo hecho de violencia que tuvo lugar el lunes en la madrugada en Barracas".

Eli Trimarchi

Además, advirtió que los discursos de odio vienen pegando fuerte en la sociedad: "No es la primera vez que ocurre y mientras en los medios de comunicación se les da lugar a discursos misóginos, odiantes y homofóbicos o transfóbicos sin que tengan ningún tipo de consecuencia ni cuidado la violencia, en las calles se empieza a replicar porque habilita a más personas a ser igual de violentas", explicó.

Sobre el ataque a las lesbianas de Barracas, Eli Trimarchi profundizó: "Estas cuatro mujeres de bajos recursos vivían juntas en una sola habitación, eran dos parejas y un vecino que ya las hostigaba por ser lesbianas, les tiró una bomba molotov mientras dormían", dijo y agregó: "Una de ellas falleció camino al hospital, la otra en la tarde de ayer, nos enteramos mientras estábamos ahí". Eli expresó contundente: "Fue durísimo".

Si bien la iniciativa de manifestarse en la Feria del Libro había nacido recién para el viernes 10, fue la mismísima Eli quien propuso hacer la movida ese mismo día: "Yo quería salir a la calle antes", contó y amplió: "La idea no era confrontar sino visibilizar y apoyar a la compañera de H.I.J.O.S que fue violentada hace unos meses y presentaba su libro también".

Ya en la Feria del Libro y megáfono en mano, Eli leyó estas palabras : "En la madrugada del lunes 4 mujeres fueron atacadas mientras dormían, les tiraron una bomba molotov por ser lesbianas, mientras tanto los medios de comunicación replican discursos de odio, discursos misóginos y discursos que atentan contra los Derechos Humanos, eso no es libertad, eso es odio ".

Javier Milei

Las palabras resonaron fuertes y en palabras de Eli: "Replicábamos 'eso no es libertad, eso es odio', mientras la gente de la Feria y los stands miraba y trataba de entender qué pasaba. Algunos se sumaban al grito, otros a los aplausos, otros se lamentaban y se sorprendían porque claramente no se sabe de éste hecho, no tuvo lugar esta noticia en los grandes medios televisivos".

Además, contó cómo sintió en el cuerpo lo que pasaba allí donde decenas de mujeres la seguían al grito de "eso no es libertad, eso es odio": "me temblaba el cuerpo -y eso que soy una persona que trabaja en los escenarios- no tenía que ver con la exposición sino con la emoción y la presión que representaba ponerle voz a ese momento".

Piden libertad para Pierina

Sobre la frase de cabecera, Eli contó: "El grito de 'eso no es libertad, es odio' me salió de ese dolor y todes se sumaron. No se puede explicar la mezcla de amor y dolor que se siente en momentos así, por un lado es esperanzador...por el otro estamos devastades. Es importante destacar que los discursos de odio no son al pasar, no son gratuitos, no son opiniones. Son un peligro".

Para terminar, Eli llama a la reflexión: "Repito, no es la primera vez que sucede un crimen de odio, todavía marchamos y nos preguntamos dónde está Tehuel, actualmente pedimos la absolucion de Pierina, una lesbiana que quieren meter presa por pintar un mural denunciando la aparición de Tehuel, como también exigimos Justicia por muchas personas de nuestra comunidad y vamos a seguir saliendo a las calles cada vez que sea necesario".

¿Dónde está Tehuel de la Torre?

Además contó cómo seguirá la lucha: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados, no es la primera vez en la historia que esto sucede ni acá ni en ninguna parte del mundo, así nace el orgullo de nuestra comunidad: en la revolución y en la unión ante la injusticia. Nadie merece morir por existir, paremos los discursos de odio" y terminó: "No nos van a callar. Si hay personas que saben lo que es pelear por la libertad es la comunidad LGBTIQ+".

El contexto del ataque

"Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva", dijo el escritor Nicolás Márquez dos días antes del ataque a las lesbianas de Barracas.

Pero las declaraciones de Márquez no quedaron ahí. Enumeró una a una -sin fundamento científico- problemáticas que supuestamente trae aparejadas tener una identidad disidente: "Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual por varias razones".

Milei y Nicolás Márquez

Dicho esto, empezó a enumerar: "Tiene siete veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea hepatitis B, hepatitis C o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen cuatro veces mayor propensión al tabaquismo, cuatro veces propensión mayor al alcoholismo", terminó Márquez.

Los dichos de Márquez tampoco son un hecho aislado: con la excusa de "llegar al déficit 0", el gobierno de las Fuerzas del Cielo cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dejando así desprotegidas las identidades LGBT frente a ataques violentos, misóginos y lesbodiantes que en la calle, en el día a día se hacen realidad.