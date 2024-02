El Gobierno respaldó a Sandra Pettovello y sigue el ajuste a los comedores: "No es la forma de reclamar"

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello prometió a viva voz atender una por una a las personas que pasen hambre en la Argentina y, luego de esta premisa, un grupo de organizaciones sociales y comunitarias se presentaron frente al Ministerio para reclamarle por un plan de emergencia alimentaria y busca replicar la misma situación en el resto del país. Sin embargo, la ministra no los recibirá, según lo que confirmó el vocero de la presidencia, Manuel Adorni.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni aseguró que la asistencia a los comedores comunitarios no será recortada durante la gestión de Javier Milei y hasta coincidió con un documento hecho público por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que pidió que "la comida no sea una variable de ajuste".

Pettovello.

"La comida de los argentinos no está en discusión, y la comida, por supuesto, de los más necesitados. De hecho, se acaba de firmar un convenio entre la Ministra del Capital Humano, Sandra Pettovello, y el Secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia, Pedro de la Torre, en virtud de la asistencia alimentaria, que ahora también se los haremos llegar", dijo el vocero presidencial, quien resaltó además: "Supongo que ya lo tienen porque lo ha publicado el Ministerio del Capital Humano, y por supuesto que no es una variable de ajuste".

En este mismo sentido, Adorni expresó: "Lo que sí es una variable de ajuste, y lo será siempre, son los intermediarios, y entendemos que en materia alimentaria había intermediarios que hacían negocios con la pobreza. Así que se está trabajando en la transparencia y la ayuda o la asistencia a los comedores nunca va a ser recortada. Si pretendemos que en el medio no haya nadie que se quede con lo que no le corresponde y que haga negocios precisamente con lo que menos tienen".

El funcionario sostuvo que la ministra Pettovello no recibirá a los manifestantes en la sede de la cartera que conduce, pese a que allí se formó una fila que se extiende por varias cuadras, para obtener respuestas a sus reclamos de asistencia social y alimentos. "La ministra no los va a recibir porque jamás los ha convocado", comentó.

"De hecho, el viernes quedó de manifiesto el tema de algunos vivos que se quieren aprovechar de gente que pasa necesidades, y todos se dieron cuenta cuando la Ministra Pettovello gentilmente se acercó a la puerta para intentar atenderlos uno por uno, bueno, no tuvo demasiado éxito", se lamentó Adorni. "Entonces hay que preguntarse qué es lo que pasa cuando uno quiere atender a los que más lo necesitan y hay gerentes de la pobreza o hay intermediarios en el medio, esa comunicación no se logra", explicó.

"De ninguna manera coincidimos plenamente en que los alimentos son una variable de ajuste. Ni hablar en este momento de la Argentina, donde prácticamente la mitad del país es pobre y donde hay 5 millones o prácticamente 5 millones de indigentes que son argentinos que no comen todos los días", comentó el vocero presidencial de Milei.

Además, Manuel Adorni remarcó que el Gobierno tiene la convicción de salir adelante y superar la crisis económica actual, por lo que confirmó la continuidad de las medidas que se están aplicando desde el diez de diciembre para "acelerar a fondo con las reformas para empezar a crecer". "Con un 25% de inflación en diciembre y veremos en enero, tal vez con un número similar, está claro que el poder adquisitivo está resentido", señaló.

"No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres, y queremos que efectivamente la ayuda le tenga al que la necesite. Y vamos a hacer todo por cumplirlo, porque para eso estamos y para eso nos votamos", remarcó finalmente Adorni, haciendo referencia a los piqueteros.

Los reclamos de Pettovello.

Pettovello insistió en que esta "no es la forma de reclamo"

Luego de que la semana pasada dijera que iba a hacer lo posible por la gente más carenciada, se deslindó rápidamente de la situación y recalcó además que no es una forma de manifestarse, mucho menos de pedir una reunión: "Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol".

La actividad se estaba desarrollando a las afueras del Ministerio luego de que las organizaciones sociales se acercaron y que la propia funcionaria se hiciera cargo de la situación con una actitud combativa. "¿Ustedes tienen hambre? Vengan que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente", remarcó aquella vez, y sin embargo, no cumplió.