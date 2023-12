"El que las hace, las paga": Milei confirmó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad

Poco después del ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, sucedieron muchas cosas que marcaron un antes y un después en la política argentina, entre ellas la ruptura en vivo y en directo de Juntos por el Cambio. Pero si algo le faltaba al espacio para terminar de destruirse, fue que Patricia Bullrich decidiera ponerle un punto final a su participación en el PRO en medio de los rumores que afirman que hubo algunos cortocircuitos con Mauricio Macri.

Y para colmo, esto le sirvió a la ex candidata para que el presidente electo la confirme como su ministra de Seguridad. El día después de las elecciones generales en donde se confirmó que no habría ningún tercero y que el próximo presidente de la Nación se definiría entre Unión por la Patria o La Libertad Avanza, tanto Bullrich como Macri habían decidido hacer oídos sordos a todo lo dicho en la campaña y sin dudarlo ni un solo segundo se unieron al partido de Milei para ayudarlo a ganar el ballotage.

En ese mismo momento, la Unión Cívica Radical decidió hacerse a un lado de JxC por considerar que lo que estaba sucediendo era una "traición" al partido y cuando todo parecía que el fuego no podía quemar más de lo que estaba haciendo, comenzó a verse en vivo la "disolución" -esa fue la palabra utilizada por Bullrich- del PRO.

La fórmula Javier Milei y Victoria Villarruel fue la que ganó las elecciones y quienes asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, detrás de ellos hay un fuerte manejo por parte de lo poco que queda de Juntos por el Cambio, ya que muchos nombres que estuvieron ocupados en la gestión del 2015 al 2019 bajo el Gobierno de Macri, se vuelven a repetir en la conformación de lo que será el gabinete de Milei. Por ejemplo, el de Luis Caputo y, claro está, la propia Bullrich.

El jueves, el presidente electo y la ex candidata a presidenta mantuvieron una intensa reunión que duró una hora y media, y en la misma, ella le describió sus intenciones para tomar el control del Ministerio de Seguridad, lo que hizo que eso mismo sea la estocada final que dio para definir su salida del PRO y su corrimiento del ala de Mauricio.

Luego de aquella reunión, según pudo informar el periodista Marcelo Bonelli, todo quedó peor de lo que se pensaba. Bullrich decidió bajarse del PRO, aceptó ser la ministra de Seguridad y vivió un tenso cruce con el ex presidente. "A mí no me manejas, Mauricio. No soy tu empleada", fue una de las frases que le dijo. "Patricia, me decepcionaste", le respondió el candidato a Vicepresidente de Boca.

Tras la ruptura definitiva, si algo le faltaba al día era la última noticia: la Oficina del Presidente Electo confirmó a Bullrich como ministra de Seguridad y de esta manera, volverá a estar a cargo del área que condujo durante el Gobierno de Macri entre 2015 y 2019.

Ante esto, la ex candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio demostró su felicidad mediante su cuenta oficial de Twitter (X), en el cual subrayó la misma frase que mantuvo durante toda su campaña y de la cual también se acopló la Libertad Avanza: "El que las hace, las paga".

"Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad. Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga", escribió.