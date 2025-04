El lado b de la tecnología: las dos nuevas medidas de la Ciudad para cuidar a los chicos del impacto de los celulares

El avance de la tecnología tiene, como todo, sus luces y sus sombras. Atentos al impacto del uso de celulares y dispositivos en la salud mental de los chicos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció dos medidas, que se suman a la prohibición del uso del celular en las aulas.

"El celular cambió nuestras vidas. Si bien nos aporta muchos beneficios, también tiene efectos negativos en la salud emocional de nuestros chicos", señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al tiempo que detalló: "Hoy el 77 por ciento tiene serias dificultades para reconocer y gestionar sus emociones, especialmente el miedo, la frustración o la tristeza".

De acuerdo a los estudios que se tomaron en cuenta para las nuevas regulaciones, la tecnología tiene un fuerte impacto negativo en la autestima de los menores. "La mitad no se siente bien consigo mismo. Y un dato alarmante: nueve de cada diez chicos tienen riesgo de adicción a las pantallas. No podemos mirar para otro lado y no lo vamos a hacer".

Las dos medidas que anunció el Gobierno porteño

Escuela en familia: "Es una plataforma diseñada por especialistas que brinda herramientas reales para que madres y padres puedan acompañar a sus hijos en temas como bullying, violencia digital, trastornos alimentarios y crianza".

Nuevo plan de salud mental y neurodesarrollo: "Impulsado desde el Ministerio de Salud, con más turnos, más profesionales y una estrategia integral pensada para acompañar a los chicos".

Además de las nuevas disposiciones, Macri señaló que siguen de cerca el avance de las apuestas ilegales. "Seguimos combatiendo la ludopatía infantil. Ya bloqueamos más de 2.390 sitios ilegales y, desde ahora, exigiremos verificación biométrica en todas las plataformas legales para evitar el ingreso de mmenores, El bienestar de los chicos no se negocia. Es una decisión política y humana".