El padre de la denunciante de Alperovich reveló el duro momento en el que su hija le contó todo

El padre de la sobrina y ex empleada del ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que lo acusó de nueve delitos contra la integridad sexual, declaró en la jornada del jueves ante la Justicia y contó que ella le confesó los hechos que dieron inicio al juicio y subrayó que solamente se expone porque quiere ver a su hija "sana psíquica y físicamente".

"No quisiera estar sentado acá pero voy a estar siempre por ella. No importa la edad que tenga, él no es no", dijo D.L (cuyas siglas se utilizan para proteger su identidad y la de la denunciante) respaldando a su hija. Él es el primo de Alperovich y recordó que tuvo relación con él desde la infancia y nunca se imaginó una cosa semejante.

Se reanudó el juicio a Alperovich.

"Una mañana mi hija me sentó en un café, después de verla mucho tiempo poco estable, adelgazó 10 kilos, no era ella, y me contó lo que pasó", dijo el hombre visiblemente afectado y agregó: "No quise saber detalles, solo le dije que yo estaba para ella en lo que necesitara. Me dolían las palabras, me perforaban el pecho, me dolía el corazón", dijo entristecido.

Además, el testigo contó que desde que la víctima le contó los hechos, no volvió a tener contacto con el ex mandatario de Tucumán: "Hasta el día de hoy nunca más le vi la cara, esperaba verlo sentado acá", expresó ante su ausencia.

"Tuve un plan A y un plan B, gracias a dios no tuve un plan B, mi único era el A, el amor que es el arma más poderosa y sobre eso trabajé. Tenía dos opciones y tomé la decisión más inteligente, porque sino estaría preso", remarcó, al tiempo que recordó que uno de lo yernos de Alperovich se acercó a su familia para hablar sobre lo sucedido: "Me pidió alguna forma de parar esta situación, y le dije anda a hablar vos con ella, yo voy a hacer lo que ella me pida y acompañándola con la verdad".

"Señor juez, debe ser papá y abuelo como yo. Espero que no le toque una situación como esta, pero cuando la vida te pega no te pregunta. No me lo esperaba y menos de esa persona, la tuve que pasar, nos costó y sabíamos que estábamos yendo con la verdad", concluyó.

José Alperovich

El fiscal del caso le hizo una sola pregunta: "¿Qué le diría a Alperovich?", a lo que él contestó: "A José le hubiese dicho muchas cosas, hoy nada", mientras el ex gobernador de Tucumán seguía la declaración por zoom sin que el testigo se diera cuenta.

Luego de la declaración de D.L, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, a cargo del juez Juan Ramos Padilla, tiene previsto que preste declaración una de las hijas de Alperovich, llamada Sara, y una ex senadora y compañera de bancada, llamada Beatriz Mirkin. "Especialmente Mirkin, que ha tenido agenda propia en el feminismo dentro del peronismo" y de hecho, fue la única senadora tucumana que votó a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)", informaron desde el círculo del acusado.

Además de los nueve delitos contra la integridad sexual por los que se lo acusa, el ex senador también está acusado por tres casos de abuso sexual y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, según lo que estableció la justicia en base a la denuncia de M.F.L y sus posteriores pericias.

El juicio comenzó el 5 de febrero y las audiencias se realizan una vez por semana y se prolongarán por lo menos hasta julio, con más de 80 testigos que pasarán por la banca a dar su versión de los hechos. Durante la primera jornada, de hecho, fue el mismo Alperovich quien tomó la palabra e hizo una breve intervención para expresar: "Quiero la verdad porque esto me mató".