El papa Francisco sobre la amenaza de deportación de Donald Trump: "Será una desgracia"

"Voy a declarar la situación de emergencia en la frontera sur con México. Todas las entradas se detendrán y empezaremos un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron", dijo Donald Trump en un día histórico: asumió como presidente de Estados Unidos por segunda vez. Esto convocó a autoridades como el papa Francisco a expresarse.

Es que la xenófoba advertencia de Trump se hará realidad con la firma del estadounidense a entre 50 y 100 decretos ejecutivos en los que hará hincapié en quienes deberían ser expulsados pero también irá en contra del colectivo LGBT.

Donald Trump asumió nuevamente como presidente de Estados Unidos

En esa línea, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) de México explicó que alrededor de 13,5 millones de personas que residen en Estados Unidos podrían ser alcanzados por la futura medida por lo que quien levantó la voz fue el Sumo Pontífice.

El Papa habló para una entrevista televisiva del programa Che tempo che fa durante la noche previa a la asunción de Trump y dio su punto de vista respecto a la dura advertencia trumpista: "Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada . Eso no está bien, así no se resuelven las cosas".

Además de pronunciar aquellas palabras, el Papa también envió felicitaciones al estadounidense a través de la red social Telegram: "Tengo la esperanza de que, bajo su liderazgo, el pueblo estadounidense prosperará y se esforzará siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión", expresó.

En la misma línea, adelantó: "Le aseguro mis oraciones para que Dios Omnipotente le conceda sabiduría, fuerza y protección en el ejercicio de sus altas funciones", dijo sobre la toma de la investidura del 47º presidente de los Estados Unidos y recordó que el camino de la Constitución de Estados Unidos se basa en " la tierra de oportunidades y de bienvenida para todos ".

El Papa Francisco arremetió contra Donald Trump también por la escalada de violencia y guerra que sostiene en Medio Oriente: "Pido a Dios que guíe sus esfuerzos en la promoción de la paz y de la reconciliación entre los pueblos", expresó y siguió: "Con estos sentimientos, invoco sobre usted, su familia y sobre el amado pueblo estadounidense abundantes bendiciones divinas".