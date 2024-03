El show debe continuar: Milei echó en vivo al secretario de Trabajo por la suba de sueldos

Luego del escándalo a partir del aumento del 48 por ciento que se oficializó para los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, publicado el 28 de febrero por el Decreto 206/2024, y de que el presidente Javier Miei le echara la culpa a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber firmado un decreto hace 14 años que motivó este resultado, el mandatario nacional despidió -en vivo y en directo por televisión- al secretario de Trabajo Omar Yasín.

En su tónica de gobernar para la tribuna, las redes sociales y los medios, Milei anunció la salida del funcionario en la mañana de este lunes en los estudios de LN+, particularmente en el programa que conduce Antonio Laje. "Frente a esa situación tomamos dos medidas. El sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Como se ha depositado, el mes que viene se descuenta en el pago. Con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política", reveló el libertario.

"Pero no sólo eso: además, al secretario de Trabajo, lo he despedido", develó Milei. Sorprendido por el anunció, Laje preguntó "cuándo lo despidió". "En este momento lo están notificando", contestó el mandatario. "Por este error que no debería haber cometido. Porque además esto fue aclarado en enero, cuando el consenso de todos los ministros era que debíamos tener los sueldos congelados", agregó.

La lógica de La Libertad Avanza (LLA) de tomar decisiones para la tribuna y para generar show y que no se hable de los problemas reales, se volvió a poner a prueba tras esta exposición pública de cómo gestiona el poder el oficialismo. La decisión de despedir con un show mediático a un funcionario que no fue el responsable final de la decisión, de acuerdo a la dinámica de la gestión pública, es otra muestra de cómo llevan adelante este tipo de acciones.

Omar Yasín, el reciente despedido secretario de Trabajo.

Ya durante el fin de semana, cuando estalló todo el escándalo, Milei respondió con dureza un tuit de la ex presidenta, en el cual se lo exponía con el aumento de sueldos. "Lo hacía más valiente, Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", había sido la primera acusación lanzada por Cristina.

"Señora Fernández, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección", fue la primera respuesta de Milei.

Así cuestionó Cristina Fernández de Kirchner a Javier Milei por los aumentos de sueldo a los funcionarios.

"Ay, Presidente. Usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 por ciento a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron", volvió a insistir Fernández. "Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver", demostró.

"Señora, cómo le da la cara para hablar de jubilaciones si la licuación de los jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno puso por decreto. La cual es tan espantosa que de modo recurrente hay que dar bonos compensatorios. Y le paso un dato, ustedes se fueron con una mínima (la que usted no sabe por tener una de privilegio de $14 millones) de USD 80 que hoy está con el bono en USD 200. Le comento que precio del dólar es el de mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio", cuestionó Milei.